До 412 тысяч пенсионных накоплений разом смогут получить новосибирцы в 2025 году

В 2025-м году граждане России смогут единоразово получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений. Речь идёт о средствах, замороженных в 2014-м. Если у россиянина накоплено не более пороговой суммы — деньги можно забрать одной выплатой. Второй вариант получения средств — выбрать ежемесячную доплату к пенсии. Порог в следующем году поднимут на 17%.

— В 2024-м россияне могут забрать свои пенсионные накопления разом, если их сумма не превышает 351 тысяч рублей. В следующем году максимальный размер повысят на 17% до 412 тысяч, — сообщили «Известиям» в Минтруде.

Увеличение сумм связаны с изменениями в методике расчёта и назначения выплаты.

— До июля 2024-го порог, позволяющий получать накопленные средства за раз, вычислялся исходя из 5% от пенсии гражданина. А после — исходя из 10% от прожиточного минимума пенсионера, — добавили в министерстве.

С 2014-го по 2025-й действует «заморозка» накопительной пенсии — работодатель не отчисляет на накопительный счёт сотрудника, а все деньги идут на текущие страховые выплаты. Сформированные до 2014 года накопления продолжают инвестироваться, поэтому объём средств на лицевых счетах россиян увеличивается.

Согласно проекту бюджета Соцфонда, планируется, что разовые выплаты в 2025-м получат порядка 713 тысяч человек, отмечает издание. При этом средняя выплата составит 63 тысячи рублей. Огромная разница между этой суммой и допустимой (412 тысяч) объясняется небольшим размером накоплений у большинства граждан.

Напомним, с июля 2024 года изменился порядок выплат пенсионных накоплений в виде единовременной суммы. Теперь расчёт «привязан» к прожиточному минимуму пенсионера. Если ежемесячный платёж меньше 10% от указанной величины, то всю сумму пенсионных накоплений можно будет получить единовременно.

— Например, пенсионные накопления составляют 300 тысяч рублей. Эта сумма делится на 264 месяца — период расчета накопительной пенсии в 2024 году, — объяснил управляющий СФР по Новосибирской области Александр Терепа.

Отметим, что к июню этого года пенсионные накопления получили более шести тысяч жителей региона.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили ввести механизм социальной доплаты к страховой пенсии по старости — «предоставление пенсионеру со стажем не менее 30 лет денежной суммы к страховой пенсии по старости до двукратной величины прожиточного минимума за счет средств федерального бюджета».