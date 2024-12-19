В квитанции новосибирцев по ЖКХ планируют добавить еще одну услугу

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  • 19/12/2024, 14:00
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Региональных операторов предлагают обязать создавать и содержать контейнерные площадки для мусора

Перед новогодними каникулами депутаты Госдумы в первом чтении рассмотрели законопроект, который будет регулировать порядок накопления и утилизации твердых коммунальных отходов путем передачи задач по созданию и содержанию контейнерных площадок региональному оператору. Авторы законопроекта заявляют, что сейчас городской инфраструктуры для накопления отходов недостаточно. Мало того, что повсеместно не хватает площадок и контейнеров, так еще никто не следит за их содержанием. Дело в том, что по действующему законодательству за порядок на площадках отвечает муниципалитет. Но, как правило, местные бюджеты очень ограничены, так что средства на содержание площадок либо вовсе не выделяются, либо выдаются по остаточному принципу. С другой стороны, в выручку регоператоров ТКО можно включать только расходы на приобретение и содержание контейнеров, а не самих площадок.

Новый законопроект переложит ответственность за содержание площадок с муниципалитетов на региональных операторов, а финансировать работы планируется за счет субсидий из региональных бюджетов или путем включения трат в обязанности оператора через соглашение с властями. При этом на муниципалитеты будет возложен функция предоставлять земельные участки и определять потребности в контейнерах.

В финансово-экономическом обосновании законопроекта предусматривается возможность гибкого регулирования:

  • Если расходы на создание и содержание контейнерных площадок будут включены в тарифы регоператоров полностью, то потребуется увеличение тарифов регоператоров на 25% в течение трех лет.
  • Если в тарифы расходов включат только создание контейнерных площадок и закупку контейнеров тарифы могут быть увеличены на 10%.
  • При включении только содержания контейнерных площадок — рост тарифов составит 15%.

Законодатели предлагают добавить расходы на создание и содержание площадок в инвестпрограммы регоператоров, а также учитывать их в тарифах на вывоз мусора. Планируется, что изменения вступят в силу 1 сентября 2025 года.

По данным председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, в России не хватает 172 тыс. контейнерных площадок, 423 тыс. контейнеров и более 1,5 тыс. единиц спецтехники.

Председатель правления Союза управляющих компаний «Единство» Александр Синица на данную инициативу законодателей смотрит скептически. Он уверен, что навести порядок на контейнерных площадках новый законопроект не поможет, а только усугубит проблему.

— Региональный оператор не сможет решить эту проблему. Ни в коем случае нельзя направлять средства единому оператору, иначе эти деньги будут потрачены впустую. Необходимо оказывать только точечную помощь. За порядок на площадках должны отвечать управляющие компании. Поднять тарифы, заключить с УК договор, где по пунктам будет прописан весь объем работ и сроки их выполнения. Если не уложились в указанные даты, то выписывать штраф. Только так можно решить этот больной для Новосибирска вопрос, — заявил Александр Синица.

По данным регионального оператора по обращению с ТКО на территории Новосибирской области МУП «Спецавтохозяйств», действующий в регионе тариф за вывоз твердых коммунальных отходов рассчитан с нулевой рентабельностью и составляет 436,69 руб. за кубический метр. Он основан на норме: каждый человек производит 2.38 куб. метров отходов ежегодно. За 10 месяцев 2024 года региональный оператор вывез 9,066 млн куб. метров отходов. К оплате жителям и юрлицам предъявлено 7, 449 млн кубических метров. По прогнозам экономистов предприятия, к концу года разрыв между фактически выполненным объемом работы и тем, которые оплатят новосибирцы составит почти 2 миллиона кубических метров. 806 миллионов рублей за вывоз ТКО за вывоз мусора заплатить «САХ» из своих средств.

Напомним, в начале декабря мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил провести масштабную проверку контейнерных мусорных площадок в городе,  а также разработать карту площадок, чтобы определить их состояние, вместимость, расположение и соответствие нормативным требованиям. Мэр пояснил, что результатом этих мероприятий станут рекомендации для каждой управляющей компании и ТСЖ по приведению контейнерных площадок в соответствие с нормативами.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские управляющие компании не спешат благоустраивать площадки под мусор. За субсидией на благоустройство в 2024 году обратилась лишь одна УК.

Фото Андрея Романова.

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : региональный оператор контейнерная площадка вывоз мусора


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