Маткапитал продолжит действовать до 2030 года в Новосибирской области

Программа материнского капитала будет действовать до 2030 года включительно.
Как сообщается в телеграм-канале Правительства России, продление программы поможет поддержать ещё почти 5 миллионов семей. Размер материнского капитала, как и раньше, будет индексироваться.
Уже с февраля следующего года он составит более 676 тысяч рублей на первого ребёнка. На второго и последующих детей сумма пособия превысит 893 тысячи рублей.
— Будем и дальше оказывать помощь гражданам, которые воспитывают детей. На это направлен в том числе и новый национальный проект «Семья», который готовится к запуску с 1 января 2025 года по поручению главы государства», – подчеркнул Мишустин.
Напомним, что с января по ноябрь отделами ЗАГС Новосибирской области составлено 6 818 записей актов о рождении третьего и последующих детей в семьях, за аналогичный период 2023 году – 7 363.
Ранее редакция сообщала о том, что для матерей-предпринимательниц предлагают ввести новые налоговые льготы. С такой инициативой выступили представители рынка онлайн-торговли.
Источник фото: freepik.com, автор- freepik
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