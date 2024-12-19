Маткапитал продолжит действовать до 2030 года в Новосибирской области

Программа материнского капитала будет действовать до 2030 года включительно.

Как сообщается в телеграм-канале Правительства России, продление программы поможет поддержать ещё почти 5 миллионов семей. Размер материнского капитала, как и раньше, будет индексироваться.

Уже с февраля следующего года он составит более 676 тысяч рублей на первого ребёнка. На второго и последующих детей сумма пособия превысит 893 тысячи рублей.

— Будем и дальше оказывать помощь гражданам, которые воспитывают детей. На это направлен в том числе и новый национальный проект «Семья», который готовится к запуску с 1 января 2025 года по поручению главы государства», – подчеркнул Мишустин.

Напомним, что с января по ноябрь отделами ЗАГС Новосибирской области составлено 6 818 записей актов о рождении третьего и последующих детей в семьях, за аналогичный период 2023 году – 7 363.

Ранее редакция сообщала о том, что для матерей-предпринимательниц предлагают ввести новые налоговые льготы. С такой инициативой выступили представители рынка онлайн-торговли.