Двух предпринимателей Новосибирска обвиняют в даче взятки Александру Зырянову

В прокуратуре Новосибирской области утвердили обвинительное заключение по делу о взятке. Под суд пойдут два директора коммерческих компаний. Их обвиняют в даче взятки и подкупе генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова.

Как рассказал источник в ведомстве редакции Infopro54, обвиняемыми являются Муслимов А.Р. и Муслимов Р.М.

Из открытых источников известно, что Муслимов Артём Рамильевич является руководителем в организациях: ООО «ДЕЛО ВКУСА» (директор с 28.02.2022 г.), ООО «СТРОЙТЕХ» (директор с 20.05.2021 г.). Муслимов Рамиль Мухамеджанович числится директором и учредителем ООО «ТЕХСТРОЙ-НСК» с 27 мая 2019 года.

— По версии следствия, в период времени с февраля по март 2024 г. обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, передали руководителю акционерного общества «Корпорация развития Новосибирской области» лично и через посредника денежные средства в размере более 11 млн рублей в качестве взятки, — говорится в сообщении ведомства.

Деньги переводили на счета частных лиц и организаций для организации кинофестиваля и позитивных публикаций в СМИ, отмечает прокуратура. Незаконное вознаграждение, якобы, предусматривалось за заключение договоров подряда на сумму более 60 миллионов рублей в приоритетном порядке и на особых условиях, минуя конкурсные процедуры.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Новосибирской области. Оно направлено в Заельцовский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Следователи арестовали имущество обвиняемых на сумму более 13 миллионов рублей по решению суда.

Напомним, главу Корпорации арестовали 3 июня 2024 года. Зырянов утверждал, что уголовное преследование было заказным, и во время ареста признался: ему давно намекали уйти с должности. В июле в деле появилась информация о новой взятке, а в декабре их число увеличилось до четырех.

Адвокаты Зырянова подали апелляции, прося суд отменить решения первой инстанции и заменить меру пресечения на домашний арест. Новосибирский областной суд изучил доводы жалоб, мнения сторон и оставил первоначальное решение без изменений, а апелляции адвокатов — без удовлетворения.

Ранее редакция сообщала о том, что дело Александра Зырянова передали в суд Новосибирска. Суд наложил арест на имущество одного из обвиняемых.