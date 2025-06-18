«Надеюсь, с большинством увидимся»: Горсовет Новосибирска назначил дату выборов

На заседании 45 сессии депутатов горсовета Новосибирске седьмого созыва была назначена дата выборов в совет восьмого созыва. Они пройдут в единый день голосования 14 сентября, а также в дополнительные дни — 12 и 13 сентября.

— Согласно законодательству, решение о проведении выборов должно быть принято не ранее, чем за 90 дней, и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования, — отметил спикер горсовета Дмитрий Асанцев.

«За» проголосовали 39 депутатов, участвовавших в сессии. 19 июня решение о дате выборов будет опубликовано.

Председатель облизбиркома Ольга Благо напомнила, что выборная кампания стартует с 20 июня.

— С этого дня все участники избирательного процесса могут выдвигаться на округах. Ждем вас в гости в облизбирком, — подчеркнула Благо.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поблагодарил депутатов за работу.

— Мы совместно принимали много важных решений. Новосибирск меняется, идет вперед. Желаю достойно пройти выборную кампанию. Ни с кем не прощаюсь, — заявил мэр.

Дмитрий Асанцев также поблагодарил коллег за работу и напомнил, что формально депутаты седьмого созыва закончат работу в середине сентября, поэтому работа на округах с избирателями должна продолжаться не только в рамках нового избирательного процесса.

— Надеюсь, что с большинством присутствующих мы увидимся в этом зале после 14 сентября и продолжим работу. Опыт, желание и силы есть, дай Бог, чтобы все получилось, — резюмировал Асанцев.

Напомним, в состав седьмого созыва входили 50 депутатов. 26 из них работали в шестом созыве.

В мае стали известны результаты праймериз, который проводила «Единая Россия» для отбора кандидатов для участия в выборах в новый созыв. Их прошли 26 действующих депутатов горсовета. В ходе кампании проголосовали 11,7% избирателей. Конкурс на уровне горсовета составил почти шесть человек на место, сообщала пресс-служба реготделения партии.

5 июня решение о проведении выборов в эти дни принял региональный парламент Законодательного собрания Новосибирской области. На сентябрьских выборах в восьмой созыв Законодательного собрания будут избраны 76 депутатов (38 ― в одномандатных округах, 38 — по партийным спискам), в горсовет Новосибирска — 50 (все ― в одномандатных округах).

О подготовке к кампании уже заявили партии «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия За правду», «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров».

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