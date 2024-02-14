Двух школьников, которые пытались убить бывшего друга, осудят в Новосибирске

В Новосибирске перед судом предстанут двое несовершеннолетних парней, которые летом 2023 года на берегу Ини, устроили самосуд над 15-летним подростком.

― Следственным отделом по городу Обь завершено расследование уголовного дела по обвинению двух несовершеннолетних жителей Новосибирской области в покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью и грабеже. Ранее по поручению Председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина ход расследования уголовного дела был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, ― прокомментировала старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

Напомним, 29 июня, подростки из села Плотниково выманили на улицу своего 15-летнего знакомого. В ходе ссоры юноши распылили в лицо девятиклассника перцовку, а потом ножом и камнем нанесли ему множественные травмы. Когда мучители убедились, что их жертва скоро умрет, то покинули место преступления. Раненый школьник всю ночь полз с берега реки до ближайшего деревенского дома. Прохожие нашли мальчика уже утром. Врачи смогли спасти ребенка.

― Кроме того, подростки совершили открытое хищение телефона у потерпевшего, причинив ущерб на сумму около 17 тысяч рублей, ― добавили в ведомстве.

В настоящее время следователи направили уголовное дело в суд, где его рассмотрят по существу и вынесут заслуженное наказание.