Производителей элитного суррогата приговорили к реальным срокам в Новосибирске

Подпольный цех, в котором производился суррогатный алкоголь, расположился в двухэтажке в промышленной зоне Кировского района Новосибирска буквально в нескольких метрах от школы №198. Самопальные водка, коньяк и виски распространялись по точкам продаж в Новосибирске и в других городах СФО под видом известных зарубежных брэндов. Суррогатный бизнес процветал ровно до того момента, пока в октябре 2021 года на «завод» не нагрянули оперативники ФСБ вместе с полицейскими.

— Из незаконного оборота было изъято свыше 5 тонн контрфактного алкоголя. В отношении организатора преступной группы, а также двух его соучастников, было возбуждено и расследовано уголовное дело по 15 эпизодам противоправной деятельности, связанной с незаконными производством и оборотом этилового спирта, алкогольной продукции, а также незаконным использованием чужого товарного знака, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.

Кировский районный суд признал подсудимых виновными. Годжаевы получили по 4 года лишения свободы в ИК строгого режима. Их «компаньон» Гулматов на 3,6 года отправился в колонию общего режима.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском аэропорту «Толмачево» сотрудники таможни задержали пассажира, который пытался вывести рога копытного животного в Азербайджан.