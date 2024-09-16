Двух женщин и ребенка вынесли спасатели из пожара в поселке под Новосибирском

В Новосибирской области пожарные спасли из огня двух женщин и маленького ребенка, ставшими заложниками разбушевавшегося пламени. Пожар вспыхнул в девятиэтажке на Коммунистическом проспекте в рабочем поселке Линево Искитимского района.

— Сообщение о возгорании поступило 16 сентября в 08:57. Через четыре минуты первое пожарно-спасательное подразделение было на месте вызова. Возгорание произошло в квартире на первом этаже, — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В ведомстве отметили, что самостоятельно подъезд покинули четверо жильцов. А мать с двухлетним малышом и пожилую женщину из задымленных квартир на втором и четвертом этажах пришлось эвакуировать при помощи спасательных устройств.

Пожар удалось потушить через 24 минуты после прибытия огнеборцев. К счастью, обошлось без пострадавших.

По информации МЧС, в ликвидации горения участвовали 9 человек и три пожарных машины. Сейчас дознаватели МЧС работают на месте происшествия и устанавливают причину возгорания

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске пожарные спасли из горящей квартиры трехлетнего ребенка.