Трехлетнего ребенка из горящей квартиры спасли в Новосибирске

Пожарные спасли трёхлетнего ребёнка из горящей квартиры в Новосибирске.
В 12-этажном доме на улице Юности произошёл пожар. До приезда пожарных подъезд покинули 15 человек, шесть из них дети.
– Из горящей квартиры на 11 этаже сотрудники МЧС России спасли 3-летнего малыша. Его жизни ничего не угрожает, – говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.
Пожар был потушен в течение 22 минут на площади семи квадратных метров. В результате пожара были повреждены квартира и балкон.
На происшествие реагировали 27 спасателей и 8 единиц техники.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура занялась пожаром в квартире на Богаткова в Новосибирске.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области
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