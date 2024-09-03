Трехлетнего ребенка из горящей квартиры спасли в Новосибирске

Пожарные спасли трёхлетнего ребёнка из горящей квартиры в Новосибирске.

В 12-этажном доме на улице Юности произошёл пожар. До приезда пожарных подъезд покинули 15 человек, шесть из них дети.

– Из горящей квартиры на 11 этаже сотрудники МЧС России спасли 3-летнего малыша. Его жизни ничего не угрожает, – говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.

Пожар был потушен в течение 22 минут на площади семи квадратных метров. В результате пожара были повреждены квартира и балкон.

На происшествие реагировали 27 спасателей и 8 единиц техники.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура занялась пожаром в квартире на Богаткова в Новосибирске.