Апелляция поддержала требование метрополитена к «СпецТрансСтрою» на 200 млн рублей

МУП «Новосибирский метрополитен» получил исполнительный лист на взыскание 200 млн рублей с экс-подрядчика станции метро «Спортивная» ООО «СпецТрансСтрой». Суд вынес решение о взыскании этой суммы в пользу МУП еще в мае. «СпецТрансСтрой» пытался оспорить решение суда в апелляции.

— В обоснование к отмене оспариваемого решения, апеллянт ссылается на то, что судом дана ошибочная оценка рассматриваемых отношений в качестве заемных, а также неправильно определена правовая природа денежных средств, предоставленных «СпецТрансСтрой» по спорному договору, — говорится в документах суда.

В частности, «СпецТрансСтрой» настаивал, что между компанией, а также мэрией Новосибирска, департаментом транспорта, департаментом земельных и имущественных отношений, МП «Метро МиР» и МУП «Новосибирский метрополитен» было достигнуто соглашение о том, что сумма займа должна быть возвращена путем ее зачета в оплату выполненных «СпецТрансСтрой» работ по строительству станции метро «Спортивная».

— Такое предоставление денежных средств фактически не является займом, а выступает в качестве исполнения обязанности заказчика по контракту … по финансированию и оплате выполняемых генподрядчиком ООО «СпецТрансСтрой» работ, — приводятся в документах суда доводы ответчика.

Суд счет этот довод необоснованным.

В тоже время в материалах дела имеется письмо «СпецТрансСтрой» к МУП «Новосибирский метрополитен», написанное в марте, из которого ясно, что ответчик выступил инициатором сделки, а также при заключении договора не оспаривал неустойку в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки возврата суммы.

Напомним, договор денежного займа на сумму 200 млн рублей был заключен между МУП «Новосибирский метрополитен» и ООО «СпецТрансСтрой» в марте 2023 года. Компания брала деньги под 9% годовых и обязывалась возвратить заем не позднее 1 августа 2023 года. 21 августа метрополитен обратился в суд с иском к «СпецТрансСтрою» на 278 млн рублей, с учетом неустойки и процентов.

Минувшим летом «СпецТрансСтрой» пытался заключить с метрополитеном мировое соглашение, однако при рассмотрении документа оказалось, что он подписан только ответчиком. Представители метрополитена в суде заявили, что не направляли ходатайство об утверждении мирового соглашения.

В конце минувшей недели дело было рассмотрено в апелляции, но она поддержала решение суда первой инстанции. За три дня до этого метрополитен получил исполнительный лист.

На минувшей неделе мэрия Новосибирска напомнила о том, что в принятии обеспечительных мер в отношении поставленного ООО «СпецТрансСтрой» оборудования суд принял отрицательное решение.

— В настоящее время для принятия выполненных компанией работ и поставленного оборудования на станцию метро «Спортивная» создана рабочая группа, в которую включены в том числе представители подрядной организации. Все работы, а также оборудование, имеющие надлежащим образом оформленную исполнительную документацию, а также выполненные в соответствии с проектной документацией, будут приняты заказчиком, — уточняли в муниципалитете.

Ранее редакция сообщала о том, что с экс-подрядчиком станции метро «Спортивная» расторгли еще один контракт.