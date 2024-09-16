Развитие пригородного сообщения и мультимодальные перевозки помогают новосибирцам экономить деньги и время

Губернатор Андрей Травников отметил задачи на 2024 и 2025 гг. Они заключаются в окончательной оптимизации стыковочных автобусных маршрутов для подвоза пассажиров на электрички и организации парковочных пространств.

Гендиректор АО «Экспресс-пригород» Вячеслав Невежин сообщил, что за восемь месяцев текущего года компания увеличила пассажиропоток на 9,4%, до конца года ожидается рост числа пассажиров на два миллиона человек. Стремительный рост демонстрирует Новосибирск – за 5 лет пассажиропоток вырос до 30%. Всего за минувший год было перевезено 22 млн пассажиров. На территории региона действует девять мультимодальных маршрутов, электропоезд+автобус.

Кроме того, в течение этого и прошлого года велась совместная работа по организации автоперевозок, функционированию касс в районах. В настоящее время в девяти муниципальных образованиях Новосибирской области установлено оборудование, с помощью которого можно приобретать билеты на электропоезда, а также в каждой кассе «Экспресс-пригород» можно купить билет на автобус от транспортно-пересадочного узла до муниципального образования, куда организованы подвозящие маршруты.

Все это значительно экономит стоимость проезда для пассажиров и сокращает время в пути следования. Так, экономия пассажира на одном прямом рейсе до Новосибирска составила от 300 до 840 руб, во временном выражении экономия составила до 2 ч. 39 мин. в направлении Чистоозёрного района.