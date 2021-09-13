Двухлетнему малышу необходимо специальное ортопедическое кресло

У двухлетнего Артёма органическое поражение центральной нервной системы.

— Роды были тяжелыми, Артем родился почти задохнувшимся, позже у него обнаружили стрептококковую инфекцию, которая спровоцировала менингит и отек мозга. Малыш впал в кому, и его поместили в реанимацию. Врачи выходили Артемку, но с последствиями болезни мы пытаемся справиться до сих пор, — рассказывает мама Артема Ольга Жолба. — Нам удалось снизить количество судорожных приступов: продали машину и купили препарат сабрил – это лекарство не оплачивается из госбюджета, а другие препараты сыну не помогают. Постоянно проходим курсы реабилитации, которые в том числе нам помогали оплачивать и читатели Русфонда – спасибо большое! И есть результат: сын стал лучше удерживать голову, переворачиваться, брать игрушки, произнес первые слова. Но он до сих пор не может стоять и даже просто сидеть без опоры.

Сейчас, когда этот навык начинает формироваться, очень важно, чтобы Артем правильно держал спину, двигался, но при этом был надежно и бережно зафиксирован. Врачи рекомендуют приобрести специальное ортопедическое кресло.

— Артем нуждается в ортопедическом функциональном кресле, снабженном различными видами поддержек и регулировок, фиксацией головы, грудного отдела, таза, коленей, стоп. Оно обеспечит ребенку правильное положение тела и комфорт, — говорит Светлана Рябова, невролог детской городской клинической больницы № 1 (Новосибирск).

По данным Русфонда, на покупку специального кресла не хватает 278 134 рубля. Семья Артема не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— За счет государства такое кресло не предоставляют, а нам самим купить его не под силу. Работает только муж, он автомеханик, его зарплаты едва хватает на жизнь. Помогите нам, пожалуйста! — просит Ольга.

Помочь Артёму можно по ссылке.