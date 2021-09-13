Redroad V17: пылесос нового поколения

Скучаете по тем временам, когда ходить за покупками было интересно? Сейчас, при слишком большом выборе, найти хороший товар сложнее. Но если вы ищете беспроводной пылесос, у нас есть для вас несколько советов: выбирайте пылесос с большой всасывающей мощностью, с красивым дизайном и невысокой ценой.

«Ну, «по невысокой цене» — это же разумно», — можете подумать вы. На самом деле многие покупают дешевые пылесосы и потом убеждаются — эти пылесосы неэффективны, а деньги просто выброшены на ветер.

Другие готовы платить больше за какую-нибудь известную марку, не понимая, что могли бы купить такой же пылесос (или даже лучше), но намного дешевле.

Цена на Redroad V17 — самая оптимальная, он прекрасно чистит, на него даются 2 года гарантии, а стоит он всего 23966 рублей.

Преимуществом пылесосов Redroad V17 является пульсирующее всасывание при невысоком уровне шума. Благодаря этому вы с легкостью сможете вычистить все волосы, пыль, крошки, бактерии и пыльцу в доме.

Многие считают, что дизайн для пылесоса неважен. Но дизайнер Redroad уверен, что с красивым пылесосом ежедневная уборка станет намного приятнее. Пылесборник Redroad V17 сделан из очень прозрачных полимеров. Он элегантно прозрачен — словно кристалл. В этом есть и практическое преимущество: вы можете видеть объем мусора в приемнике и знать, когда пора его очистить.

У Redroad V17 — широкая гамма цветов крышки. Можно выбрать понравившиеся вам цвета и купить пылесос по своему вкусу.

Обладая прекрасными рабочими характеристиками, великолепным дизайном, с ценой в 23966 рублей, Redroad оправдает каждую потраченную копейку.

Кстати, с 13 по 20 октября компания-производитель проводит глобальный конкурс цветового дизайна Redroad V17. В нем могут принять участие и покупатели из России. Более подробную информацию читайте на сайте.

Redroad будет продаваться на Aliexpress примерно 20 сентября.