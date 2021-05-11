Двухуровневые квартиры: комфорт в каждой детали

Что такое двухуровневые квартиры?

Такой вариант расселения был на пике популярность лет 10 тому назад. Потом эту тенденцию незаслуженно забыли. Сегодня двухуровневые квартиры в Санкт-Петербурге вновь заняли нишу приоритетной недвижимости. Они открывают широкие возможности для грамотной планировки комнат и эффектного зонирования пространства. Кроме того, это удобный вариант:

разместить большую семью;

устроить пожилых родственников;

оборудовать просторную детскую;

выделить место под вместительную гостиную;

заниматься любимым хобби дома.

Квартира, расположенная на двух этажах, даёт простор для фантазии и творческого подхода в организации жилой площади. То, что это ещё и престижно является само собой разумеющимся фактом.

Можно ли сделать двухуровневую квартиру самостоятельно?

Ответ положительный. При большом желании возможны любые варианты перепланировок. Для того чтобы выполнить такую непростую процедуру необходимо сделать следующее:

Произвести подсчёты требуемой высоты жилища. Выбрать материалы для проведения строительных работ. Запланировать размещение осветительных приборов. Подобрать лестницу и вариант заграждения от падения. Установить канал для подачи свежего воздуха извне.

Не стоит забывать о времени и усилиях, которые придётся затратить на реализацию своего плана. Это трудная, долгая процедура, на которую решится не каждый. Гораздо проще и удобнее купить уже готовую двухуровневую квартиру. Оформить её в любимом стиле и всё. Гнёздышко для продуктивной жизни и отдыха готово.

Что лучше: двухуровневые квартиры или частный дом?

На самом деле по процентному соотношению полезной площади — практически идентичные варианты. Зато у них есть одно огромное отличие — место дислокации. Для того чтобы иметь возможность проживать в загородной местности практически у всех членов семьи должна быть личная машина. В противном случае невозможно:

отвозить и привозить детей из школы и садика;

обеспечить ребят занятиями в кружках и секциях;

добираться до рабочих мест без опоздания;

делать закупки продовольственных товаров;

навещать родственников, проживающих в городе.

Все эти трудности уходят в прошлое, если живёшь в просторной двухуровневой квартире, но только в черте города. Уровень комфорта, магазины, детские сады и школы, всё это практически в шаговой доступности. Не нужно заранее расписывать свой распорядок на неделю вперёд и опасаться за то, что удалённость от цивилизации может нарушить планы.

Класс и цена

Двухуровневые квартиры относятся к элитному типу недвижимости. Однако, сейчас их можно найти и в новостройках бизнес-уровня. Что касается стоимости, то она, разумеется, немаленькая. Так ведь и площадь по современным меркам просто огромная. Такой квартиры хватит на многие поколения. Да и жить в ней в разы комфортнее:

У каждого члена семьи есть свой личный уголок. Молодёжь и пожилые не мешают друг другу. Есть возможность оборудовать хороший рабочий кабинет. Хватит места для размещения функционального тренажёрного зала.

По сути, такие квартиры — изолированная самодостаточная инфраструктура, где всё именно так, как нравится её собственникам. При том что практически сведено к нулю взаимодействие с другими жильцами дома. Отсутствуют раздражающие факторы. А вопрос со стоимостью можно эффективно решить за счёт широкого спектра жилищных программ.