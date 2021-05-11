Двухуровневые квартиры: комфорт в каждой детали

Такой вариант расселения был на пике популярность лет 10 тому назад. Потом эту тенденцию незаслуженно забыли. Сегодня двухуровневые квартиры в Санкт-Петербурге вновь заняли нишу приоритетной недвижимости. Они открывают широкие возможности для грамотной планировки комнат и эффектного зонирования пространства. Кроме того, это удобный вариант:
Квартира, расположенная на двух этажах, даёт простор для фантазии и творческого подхода в организации жилой площади. То, что это ещё и престижно является само собой разумеющимся фактом.
Ответ положительный. При большом желании возможны любые варианты перепланировок. Для того чтобы выполнить такую непростую процедуру необходимо сделать следующее:
Не стоит забывать о времени и усилиях, которые придётся затратить на реализацию своего плана. Это трудная, долгая процедура, на которую решится не каждый. Гораздо проще и удобнее купить уже готовую двухуровневую квартиру. Оформить её в любимом стиле и всё. Гнёздышко для продуктивной жизни и отдыха готово.
На самом деле по процентному соотношению полезной площади — практически идентичные варианты. Зато у них есть одно огромное отличие — место дислокации. Для того чтобы иметь возможность проживать в загородной местности практически у всех членов семьи должна быть личная машина. В противном случае невозможно:
Все эти трудности уходят в прошлое, если живёшь в просторной двухуровневой квартире, но только в черте города. Уровень комфорта, магазины, детские сады и школы, всё это практически в шаговой доступности. Не нужно заранее расписывать свой распорядок на неделю вперёд и опасаться за то, что удалённость от цивилизации может нарушить планы.
Двухуровневые квартиры относятся к элитному типу недвижимости. Однако, сейчас их можно найти и в новостройках бизнес-уровня. Что касается стоимости, то она, разумеется, немаленькая. Так ведь и площадь по современным меркам просто огромная. Такой квартиры хватит на многие поколения. Да и жить в ней в разы комфортнее:
По сути, такие квартиры — изолированная самодостаточная инфраструктура, где всё именно так, как нравится её собственникам. При том что практически сведено к нулю взаимодействие с другими жильцами дома. Отсутствуют раздражающие факторы. А вопрос со стоимостью можно эффективно решить за счёт широкого спектра жилищных программ.
Фото предоставлено компанией Этажи
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