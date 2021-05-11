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В чем преимущества приточно-вытяжных установок с рекуперацией и где их купить?

  • 11/05/2021, 08:52
Свежий воздух для жизнедеятельности человека необходим — это неоспоримый факт, не требующий доказательств. Однако, как же быть, если температура на улице слишком низкая (зимой) или очень высокая (летом), для этого помимо систем кондиционирования и отопления, устанавливаются рекуператоры.

Приточно вытяжная установка с рекуперацией тепла цена которой вполне доступна, потребляет мало электроэнергии, но зато эффективно обеспечивает помещение насыщенным кислородом, отфильтрованным от пыли, а главное, схожим с комнатной температурой, воздухом. Давайте рассмотрим основные преимущества этого устройства, разберёмся в принципе действия рекуператора, а также поймем какие задачи может решить данная вентиляционная система.

Принцип работы приточно-вытяжной вентиляции

Принцип работы любой системы приточно-вытяжной вентиляции основан на создании естественного или искусственного воздухообмена в помещении. Любая такая установка состоит из следующих основных элементов;

  1. приточный вентилятор;

  2. вытяжной вентилятор;

  3. система фильтрации;

  4. система воздуховодов, по которым потоки воздуха подаются и удаляются из помещения.

Если в момент когда температура на улице находится в пределах комнатной, система работает эффективно и не требует никаких доработок. Однако, как быть, когда на температура на улице снижается, например, ниже 0 °C. Тогда при включенной отопительной системе, через систему вентиляции будет уходить из помещения, такое дорогостоящее тепло, на смену которому внутрь помещения будет подан холодній воздух, существенно снижающий эффективность любой отопительной системы.

Чтобы этого не допустить в помещениях, а конкретнее в систему приточно-вытяжной вентиляции устанавливаются рекуператоры. Нагретый системой отопления воздух из помещения попадает в теплообменник рекуператора, и проходя по нему нагревает его пластины. В свою очередь приточная вентиляция подает воздушный поток уличного холодного воздуха, который также проходит по теплообменнику, но не смешивается с вытяжным потоком. Проходя по нагретому, с помощью вытяжной вентиляции, рекуператору, воздух с улицы повышает свою температуру без снижения концентрации кислорода, то есть он остается таким же свежим, но подогретым.

Некоторые модели для дополнительного нагрева воздуха оснащены электрическими или водяными калориферами.

Какие задачи решает приточно-вытяжная установка?

Основные задачи приточно-вытяжной установки это:

  1. снабжение помещения чистым уличным воздухом. Подача свежего воздуха повышает работоспособность человека, улучшает его самочувствие и повышает качество сна;

  2. отбор из помещения, или с определенных его зон, например, над кухонной плитой, насыщенного запахом, паром или дымом воздуха;

  3. снижает вероятность появления плесени путем снижения влажности воздуха. Плесень и грибок очень опасные соседи для человеческого организма, которые могут вызвать ряд опасных заболеваний.

Особенно актуально встает вопрос об установке качественной и эффективной системы вентиляции, как приточной, так и вытяжной, с появлением всеобщей тенденции — герметизации помещений, с целью повышения его энергосберегающих. Утепляюсь и сохраняя в квартире, доме или офисе тепло, нельзя забывать о необходимости эффективного проветривания, которое рекомендуется реализовывать с помощью именно приточно-вытяжной установки с рекуператором.

Где применяется?

Приточно-вытяжная вентиляция является неотъемлемой частью создания комфорта не только в жилых помещениях (частных домах, квартирах, коттеджах, особняках и т. д.), но также для осуществления воздухообмена в развлекательных и торговых комплексах, спортивных залах, бассейнах и офисах. Помните, эффективная вентиляция залог не только здорового микроклимата, но и инструмент для обеспечения высоких показателей труда на производстве.

Как подобрать приточно-вытяжную вентиляцию?

При выборе данного оборудования обязательно учтите особенности помещения, а именно его размеры, а также назначение. В некоторых из них, например, в ванной или кухне, объем воздухообмена должен быть больше, нежели к примеру в спальной или детской комнате. Существуют четкие нормы этой величины абсолютно для всех типов помещений.

Однако, при организации и планировке вентиляционной системы также нужно учесть и марку производителя, от которой напрямую будет зависеть не только производительность, но и безаварийность оборудования. Если вы задумались о современной и надежной приточно-вытяжной вентиляции, то рекомендуется рассмотреть модели с рекуператором с рекуператором, для дома и квартиры — это могут быть как компактные устройства встраиваемые в наружную стену, так и модули монтируемые в систему вентиляции, вот ссылка на более подробный рассказ о них https://hitachi.in.ua/news/novosti/kak_vybrat_bytovoj_rekuperator.html.

Как и где купить приточно-вытяжную установку?

Теперь, когда мы ознакомились с ключевыми моментами приточно-вытяжной вентиляции можно задуматься о выборе интернет-магазина, реализующего данную технику. Предпочтение рекомендуется отдавать компаниям, которые уже более 10 лет занимаются в данном направлении и имеют множество положительных отзывов и довольных клиентов. Одна из таких компаний, отлично зарекомендовавшая себя — это ТОВ «ВЕНТ-СЕРВИС”, который также является официальным дилером завода Хитачи.

Интернет-магазин предлагает приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла по выгодной цене, так как интернет-магазин работает напрямую с производителем.

Вы сами можете выбрать нужную, понравившуюся модель, затем связаться с менеджерами по продаже по телефонам +38 044 390-62-56 и +38 067 504-68-66.

и оформить заказ. Доставка осуществляется в любой населенный пункт Украины, оплачивать оборудование можно либо банковской картой, либо наличными.

Изображения предоставлены ТОВ «ВЕНТ-СЕРВИС”

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