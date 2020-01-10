«Дядя Дёнер» расширяет клиентскую сеть

Сеть общественного питания подключает к своей производственной площадке новых клиентов. Так, в декабре компания осуществила поставки блюд высокой степени готовности в сети фирменных магазинов разливного пива «Бочковое», «Хорватская пивница» и «Кега». Ведутся переговоры на предмет отгрузки полуфабрикатов в рестораны «Своя компания» и магазины «Ярче» в Новосибирске, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в середине 2018 года «Дядя Дёнер» приобрел у «Мульти-Меню» производственный цех, с которого ежедневно отгружается тонна мяса во все торговые точки компании. Также оно обеспечивает свежими продуктами сети PEOPLE`S, «Шашлыкофф», рестораны «Хочу Пури», «Чучвара» и кафе при заправках «Газпром» и «Лукойл» в Новосибирске. В январе начнутся поставки замороженных полуфабрикатов для официального представителя фабрики «Уральские пельмени».

В числе стратегических задач компании также увеличение сети. В 2020 году павильоны с дёнером откроются в городах и селах Новосибирской области и Кузбасса: в Коченеве, Верх-Туле, Сузуне, Барабинске, Карасуке, Куйбышеве, а также Прокопьевске и Междуреченске. В других регионах «Дядя Дёнер» работает по франчайзинговой модели, в рамках которой открыто уже 10 точек. На 10 января назначено открытие третьего павильона в Магнитогорске.

«Дядя Дёнер» работает на рынке общественного питания Сибири уже 10 лет. Первая точка компании открылась в Новосибирске в 2009 году и тогда еще носила название «Падишах».

Фото предоставлено пресс-службой компании