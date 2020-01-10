В НГТУ НЭТИ наладили выпуск учебного комплекса для печати микросхем

Сотрудники и выпускники НГТУ НЭТИ наладили выпуск учебно-производственного комплекса (УПК) «Инициатива». Комплекс позволяет в несколько раз ускорить процесс сборки электронных изделий класса мобильного телефона. Благодаря производительности в 1000 микрокомпонентов в час, УПК осуществляет быстрый монтаж опытных образцов и мелких серий, сообщили в пресс-службе университета.

УПК «Инициатива» способен производить любое электронное оборудование, использующее технологию поверхностного монтажа. Комплекс может быть использован для прототипирования в различных отраслях, от бытовой электроники до космических аппаратов. УПК «Инициатива» также способен обеспечить учебные заведения оборудованием, позволяющим студентам в течение нескольких часов создавать современные приборы для собственных научных проектов в телекоммуникациях, энергетике и других областях, вплоть до мобильных телефонов. Комплекс переводит производственный процесс с ручного монтажа на автоматизированный выпуск. Это является очень востребованным: все актуальные в данный момент приборы требуют высокой автоматизации в сборке.

По словам одного из разработчиков установки, доцента кафедры проектирования технологических машин НГТУ НЭТИ Алексея Цыгулина, набор оборудования УПК «Инициатива» позволит организовывать серийное, опытное и даже среднесерийное производство электроники. Разработчики отмечают, что, несмотря на имеющиеся аналоги, «Инициатива» выдерживает конкуренцию по параметрам точности и надежности.

— Сама технология существует давно, она есть в мире и в России. Нашими основными конкурентами являются европейские производители и Китай. У Китая, с нашей точки зрения, оборудование менее качественное по сравнению с нашим. У китайского оборудования практически нет поддержки и обслуживания. А с европейскими производителями мы очень похожи по качеству, но у нашего комплекса цена существенно ниже, — говорит директор компании «ТДМ Коммуникации» Алексей Цыгулин.

Важное преимущество УПК «Инициатива» — специально разработанное программное обеспечение (ПО). Оно не переусложнено и одновременно обеспечивает необходимый функционал. ПО позволяет быстро настраивать станок на новую плату, быстро перенастраивать с одной на другую, принимать все доступные файлы из инженерных программ по разработке печатных плат и работать с любыми известными компонентами.

В университете подчеркнули, что УПК «Инициатива» был полностью — от механических частей и электроники до программного обеспечения — создан выпускниками НГТУ НЭТИ. Индустриальными партнерами являются заводы, изготавливающие металлические и пластиковые элементы, так как для этого требуются производственные площади.

Учебно-производственный комплекс «Инициатива» находится на стадии серийного производства. Стоимость полного комплекта установки составляет 1,5 млн рублей. УПК «Инициатива» был представлен на форуме «Вузпромэкспо-2019». После форума комплексом заинтересовались сразу несколько заказчиков, среди них были образовательные учреждения Урала, Нижнего Новгорода и новосибирские предприятия. Уже установлено около десяти комплексов и пять находятся в процессе поставки.

— Это уже работающий механизм. Мы сами используем это оборудование и достаточно много наработали на этом виде станка: более миллиона компонентов поставлено. Это некий рубеж, который мы перешли, — рассказывает Алексей Цыгулин.

По его словам, в некоторых учебных заведениях сейчас установлено подобное оборудование, однако обычно это дорогие европейские автоматические установщики (плейсеры), стоимость которых от 5 млн рублей и у которых сложное неадаптированное ПО. В этих комплексах используются принтеры и печи, которые не встраиваются в общую линейку и не поддерживаются гарантией и обслуживанием производителя.

— Сегодня, если студент придумал электронное устройство, он должен потратить несколько дней на его ручную сборку либо он должен найти где-то деньги на прототипирование и найти комплекс, подобный нашему, а он есть даже не в любом городе. Конечно, такие условия отбивают всякое стремление к инженерному творчеству и предпринимательству. Ведь, если студент в чем-то ошибся, ему надо еще раз вручную сделать новую деталь, а это еще несколько дней. Не у каждого есть столько времени и терпения. Наш комплекс позволяет делать деталь за несколько часов и с высоким качеством, аппарат исключает ошибки. За счет невысокой цены комплекс может позволить себе почти любой университет или колледж, что позволит сделать технологическое предпринимательство студентов в России доступным и массовым, в разы увеличив количество разработок. Кроме того, университеты и колледжи могут принимать заказы на прототипирование от предприятий своего города, — прокомментировал Алексей Цыгулин.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ