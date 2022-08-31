Сотрудники Сбербанка помогли пресечь деятельность преступной группы в сфере социальной инженерии

Благодаря скоординированному взаимодействию Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Управления безопасности Северо-Западного банка Сбербанка участники преступной группы были задержаны, а готовившееся ими очередное преступление — предотвращено.

Злоумышленники, действия которых, по оперативной информации, координировались с территории Украины, представлялись сотрудниками безопасности банков и под предлогом предотвращения хищения денежных средств убеждали пожилых людей переводить свои средства на «безопасные» счета.

Сотрудники Службы безопасности Сбербанка помогли коллегам из МВД идентифицировать контактные данные и адреса нахождения мошенников с помощью систем видеоаналитики и других технологий Сбера.

Чтобы предотвратить возможное хищение средств, банк инициировал дополнительные процедуры контроля и проверки расходных операций по счетам клиентов, попавших в зону риска. И в результате преступники были задержаны. С ними проводятся следственные действия, направленные на установление их причастности к аналогичным преступлениям. Сотрудники банка оказывают правоохранительным органам всю необходимую поддержку.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: