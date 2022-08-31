Рекламодателям

Сотрудники Сбербанка помогли пресечь деятельность преступной группы в сфере социальной инженерии

  • 31/08/2022, 13:55
При участии сотрудников Сбербанка пресечена деятельность преступной группы, специализировавшейся на неоднократном хищении денежных средств у социально незащищённых граждан — пожилых людей.

СберБлагодаря скоординированному взаимодействию Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Управления безопасности Северо-Западного банка Сбербанка участники преступной группы были задержаны, а готовившееся ими очередное преступление — предотвращено.

Злоумышленники, действия которых, по оперативной информации, координировались с территории Украины, представлялись сотрудниками безопасности банков и под предлогом предотвращения хищения денежных средств убеждали пожилых людей переводить свои средства на «безопасные» счета.

Сотрудники Службы безопасности Сбербанка помогли коллегам из МВД идентифицировать контактные данные и адреса нахождения мошенников с помощью систем видеоаналитики и других технологий Сбера.

Чтобы предотвратить возможное хищение средств, банк инициировал дополнительные процедуры контроля и проверки расходных операций по счетам клиентов, попавших в зону риска. И в результате преступники были задержаны. С ними проводятся следственные действия, направленные на установление их причастности к аналогичным преступлениям. Сотрудники банка оказывают правоохранительным органам всю необходимую поддержку.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Тщательно отлаженное взаимодействие Сбера с правоохранительными органами, подкреплённое использованием высоких технологий, о которых преступники даже не подозревают, помогает успешно раскрывать любые преступления, и зачастую это происходит по горячим следам. За семь месяцев текущего года при информационно-аналитической поддержке Службы безопасности Сбербанка было привлечено к ответственности 156 нарушителей закона в сфере финансового мошенничества и физических нападений на банк. Статистика показывает, что каждое преступление против наших клиентов или банка будет раскрыто и злоумышленники понесут заслуженное наказание».

Фото предоставлено пресс-службой банка

204

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : финансы Сбер банки


Актуальный разговор

Недвижимость в Новосибирске

«Сегодня мир очень изменчив, и крайне важно иметь навык быстро адаптироваться к новым условиям»

Все материалы
Лента новостей

Новосибирская область подала заявку на капремонт 100 школ

31/08/2022, 13:48

Сибирские таможенники оформили параллельный импорт уже на 4 млн долларов

31/08/2022, 13:43

Глава Республики Алтай подтянулся 15 раз и предложил коллегам подключиться к флешмобу

31/08/2022, 13:05

Кандидата-единоросса снова пытаются снять с выборов

31/08/2022, 12:49
Популярное

В Германии «халявщиков» исключат из программы компенсаций на газ

31/08/2022, 11:54

Как передать показания счетчиков?

31/08/2022, 09:20

Новогодние праздники 2023 продлятся девять дней

30/08/2022, 17:29

Новости компаний

Банк ВТБ запустил подкаст о культуре и бизнесе

31/08/2022, 10:42

Банк «Левобережный» выдает кредиты для бизнеса по ставке от 10 % годовых

30/08/2022, 18:10

Доля некачественного бетона на рынке РФ составляет от 15 до 25%

30/08/2022, 16:31

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска