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Новосибирская область подала заявку на капремонт 100 школ

  • 31/08/2022, 13:48
Автор:
Капитальный ремонт школ
Всего в регионе необходимо капитально отремонтировать около 250 школ.

—  Мы активно включились в федеральную программу по капремонту школ. За 2022 год мы ремонтируем 13 зданий, в 2023 —  12. В новую заявку, которую мы подали на 2024-2025 годы входит почти 100 школ, —  сообщил в ходе прямого эфира «Вести Новосибирск» министр образования Новосибирской области Сергей Федорченко.

Совместно с федеральными ресурсами регион планирует создать в этих школах современные условия обучения, в том числе за счет закупки нового оборудования.

В целом, по словам Федорченко, в регионе необходимо капитально отремонтировать около 200 школ. Он не исключил, что после 2025 года федеральная программа продолжится.

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Напомним, в начале августа полномочный представитель полпреда в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев раскритиковал работу регионов Сибири по капремонту школ в рамках федеральной программы.

— В Сибирском федеральном округе сегодня необходимо провести капремонт более 2 тыс школ. Пока заявки на участие в программе капремонта на 2022- 2023 годы поданы по 216 школам, — напомнил Анатолий Серышев. — В мае мы дополнительно включили в программу 72 школы. В августе будет еще один отбор. Регионы должны активнее участвовать в этой программе и подавать заявки, так как она действует до 2026 года.

При этом полпред констатировал, что из 89 школ, которые должны быть введены в округе после капремонта к 1 сентября, по 12 есть риски несвоевременного завершения работ. О каких регионах идет речь Серышев не уточнил, но отметил, что отставание, как и в случае с детсадами. вызвано слабой проработкой ПСД, а также расхождением запланированных и фактических объемов работ.

 

Ранее редакция рассказывала, что дорогостоящего ремонта требуют 250 объектов образования. 

Фото из группы Минобразования Новосибирской области ВКонтакте

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Рубрики : Власть Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : Капитальный ремонт школ


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