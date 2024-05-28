«Единая Россия» определила кандидатов на довыборы в Новосибирской области

В Новосибирске подвели итоги предварительного голосования, по результатам которого «Единая Россия» поддержит кандидатов на довыборах в горсовет Новосибирска и региональный парламент. Оно проходило в электронном формате на сайте праймериз с 20 по 26 мая.

Победителем предварительного голосования по отбору кандидата на довыборы депутата Законодательного собрания Новосибирской области по одномандатному избирательному округу №3 стал. Он набрал 4661 голос. Напомним, место стало вакантным в октябре 2023 года, после ареста экс-сенатора Владимира Лаптева. Он обвинялся в мошенничестве и взяточничестве. В ноябре суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 11,9 млн рублей.

Кроме Смирнова на мандат претендовали заместитель директора ООО «КУГО» Виктория Готфрид (набрала 257 голосов), исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Коченевского района Новосибирской области, помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области Александра Масленникова (317 голосов), индивидуальный предприниматель Альбина Ткачева (241 голос) и юрист Николай Чибисов (260 голосов). В сумме они набрали 1075 голосов.

Лидером предварительного голосования ЕР среди претендентов на выдвижение в горсовет Новосибирска по одномандатному избирательному округу №45 в Советском районе (ранее здесь работала Наталья Пинус) сталкоторый набрал 147 голосов.

Кроме него на довыборы выдвигались временно неработающий и беспартийный Федор Дерюженко, безработный Никита Петров, а также главный государственный налоговый инспектор Межрегиональной инспекции ФНС России по Сибирскому федеральному округу Андрей Свинцов (набрал 2 голоса).

Сергей Смирнов родился в 1981 году в городе Куйбышеве Новосибирской области. Окончил «Новосибирский государственный аграрный университет», работает заместителем гендиректора ООО «Каинсктранс». Кроме того, является председателем Совета отцов Куйбышевского района.

Дмитрий Селезнев родился в 1972 году в Новосибирске. Имеет среднее общее образование. В настоящее время является предпринимателем и секретарем отделения ЕР в Советском районе Новосибирска.

Довыборы в горсовет Новосибирска и региональное заксобрание должны пройти в сентябре 2024 года. Официальный старт предвыборных кампаний будет объявлен в июне.

Ранее редакция сообщала, что KPI новосибирских депутатов и сенаторов составил менее 50 процентов в мае. Они не вошли в рейтинг эффективности работы законодателей.