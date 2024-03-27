В горсовете нашли замену Наталье Пинус

39 депутатов из 40 зарегистрированных поддержали досрочное прекращение полномочий депутата Совета депутатов города Новосибирска Натальи Пинус. 27 февраля она подала в горсовет заявление о досрочном отказе от депутатской деятельности по собственному желанию.

По его словам, на момент подготовки проекта решения в горсовет не поступали предложения о том, кто будет работать с избирателями на округе №45 до избрания нового депутата. В итоге он предложил кандидатуру, которую выдвинула фракция «Единой России» — Александра Савельева. За то, чтобы о курировал округ Пинус на сессии проголосовали 43 депутата. Также сессия приняла решение увеличить количество помощников депутата на округе №45 до 20 человек, причем 12 из них — по срочному договору. Фонд оплаты труда для помощников увеличен на 100%.

Александр Савельев избран в горсовет Новосибирска по округу №33. Является заместителем председателя постоянной комиссии по бюджету и налоговой политике и членом постоянной комиссии по градостроительству.

В 2015 году избран депутатом Совета депутатов города Новосибирска по общемуниципальной части. С 2015 года член постоянных комиссий по бюджету и налоговой политике, а также по градостроительству. Основное место работы: генеральный директор СК «ВИРА – Строй».

Напомним, в декабре 2023 года в Новосибирске прошли довыборы в горсовет по округам №40 и №49.