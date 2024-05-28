Флэш-моб на миллион с лизанием яиц дошел до Новосибирска

После массового отравления в Екатеринбурге, где люди 16 мая пообедали готовой едой из «ЖизньМарта», бизнесмен Иван Зайченко пообещал, что каждый пострадавший получит миллион рублей в качестве компенсации.

Такое заявление владельца компании только усугубило ситуацию. Екатеринбуржцы начали скупать продукты магазина и специально лизать куриные яйца в надежде отравиться и получить деньги. Тогда Зайченко заявил, что компенсация будет выплачена только первым 18 отравившимся, чье отравление случилось именно 16 мая.

― Похоже, с миллионом была совершенно идиотская идея, это моя ошибка, ― признал Зайченко.

Региональные управления Роспотребнадзора завалили жалобами на сеть магазинов. Их уже насчитывается более 90.

В Новосибирске в «ЖизньМарте» уверяют, что пока не встречали ажиотажа среди покупателей, лижущих куриные яйца. С претензиями пока тоже никто не обращался. Сибиряки поняли, что это бесполезная затея. Тем более, что для получения миллиона нужно еще подтвердить свое заболевание справкой. А тут уже загвоздка ― в Роспотребнадзоре Ивану Зайченко не выдадут таких сведений, так как они являются частью врачебной тайны. Пострадавшим придется лично заморачиваться и доказывать бизнесмену документально наличие вреда для здоровья.

В управлении ветеринарии по Новосибирской области назвали эту сканадльную акцию потребительским терроризмом. Там заверили, что абсолютно все продукты, поступающие в магазины и на рынки региона абсолютно безопасны.

― Каждая партия яиц, мяса, и других продуктов, проходит обязательную процедуру ветеринарно-санитарной экспертизы. У каждой есть сертификат. А вот жизненный цикл продуктов может быть разным. Я имею в виду готовую еду, например — котлеты. Но опасности по сальмонеллезу, бруцеллезу и так далее в Новосибирской области на 100% нет, — рассказал Atas.info представитель управления Юрий Шмидт.

В «ЖизньМарте» также заверили, что раз в квартал в магазинах проходит проверка по качеству. Особое внимание уделяется уже готовой еде. А, яйца, кстати на прилавке от местного, регионального поставщика, поэтому лизать их нет никакого смысла.