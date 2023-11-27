Экс-сенатора Владимира Лаптева отправят в колонию строгого режима на пять лет

Октябрьский районный суд города Новосибирска вынес приговор в отношении Владимира Лаптева. Об этом сообщили в региональном судебном департаменте. Он признан виновным по двум эпизодам мошенничества с использование служебного положения в крупном размере (ст. 159 ч. 3 УК РФ), даче взятки должностному лицу (ст. 291 ч. 3 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч. 6 УК РФ).
— Лаптев В.В. приговором суда признан виновным в инкриминируемых преступлениях, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима и штрафом в размере 11 900 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 4 года, — говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу. До вступления приговора в законную силу мера пресечения изменена с домашнего ареста на заключения под стражу.
Напомним, рассмотрение уголовного дела Владимира Лаптева началось в августе 2023 года. Ему инкриминируется два эпизода мошенничества с использование служебного положения в крупном размере, дача взятки должностному лицу и получение взятки в особо крупном размере. Лаптев признал вину и заключил досудебное соглашение. Ранее гособвинение запросило для него девять лет в колонии строгого режима и штраф более 35 млн рублей. В ноябре политсовет партии «Единая Россия» в Новосибирской области исключил Владимира Лаптева из партии.
В седьмой созыв заксобрания Владимир Лаптев переизбрался как одномандатник по округу №3, включающему Куйбышевский и Северный районы. Лаптев также работал в региональном парламенте в 4, 5 и 6 созывах. 2010–2015 гг. заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению; октябрь 2015 – декабрь 2015 председатель комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению; декабрь 2015 – сентябрь 2020 член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности; ноябрь 2020 — по настоящее время председатель комиссии Законодательного Собрания Новосибирской области по экологии, отмечается на сайте регионального парламента.
Ранее редакция сообщала, что Владимира Лаптева исключили из Единой России.
Фото судебного департамента Новосибирской области
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