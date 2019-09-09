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«Единая Россия» отыгралась на районах области

Результаты прошедших в области выборов официально утверждены областным и городским избиркомами.
  • 09/09/2019, 17:45
Автор: Юлия Данилова
«Единая Россия» отыгралась на районах области
Из 71 замещенного депутатского мандата 61 получила партия власти.

— В единый день голосования в области прошли 30 избирательных кампаний на территории 18 муниципальных районов, а также в Новосибирске. Был замещен 71 депутатский мандат, избраны главы двух муниципальных образований, — сообщила на пресс-конференции в ТАСС председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

Она констатировала, что кампания прошла в штатном режиме, с точки зрения организации и прохождения выборов — достаточно спокойно. Досрочно проголосовали 7,3 тысячи избирателей, из них 6,8 тысячи — на выборах мэра Новосибирска. В день голосования ни одного конфликта, связанного с недопуском или отказом в предоставлении информации, облизбирком не зафиксировал. Абсолютное большинство из 45 обращений, поступивших в облизбирком, касалось порядка ведения предвыборной агитации или запросов на разъяснение порядка голосования (вне помещения избирательного участка, досрочное голосование).

Явка на выборах мэра Новосибирска составила 20,68%, на довыборах депутата горсовета Новосибирска по 12 участку — 24,68%. Средняя явка по области — 36,98%. Наибольшую активность проявили избиратели на довыборах совета депутатов Мышланского сельсовета в Сузунском районе — 77,47% (454 избирателя). Наименьшая активность на допвыборах в городе Куйбышев: по одномандатному округу №7 явка составила 21,08% (339 избирателей).

— По итогам голосования мэром Новосибирска избран Анатолий Локоть (КПРФ) —  123 378 голосов (50,25%). Депутатом Совета депутатов города Новосибирска по 12 избирательному участку избран Павел Чернышев («Единая Россия») — 28,42%. Главой Филипповского сельсовета Ордынского района — Александр Губкин («Единая Россия») — 94,22%, — констатировала Благо. — По остальным выборам, которые проходили на территории области, 61 мандат из 71 получили кандидаты партии «Единая Россия», 7 — ЛДПР, 1 — КПРФ и 1 — самовыдвиженец.

Председатель Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Тамара Краткая сообщила журналистам, что на втором месте после победителя предвыборной гонки находится Сергей Бойко (координатор штаба Навального, самовыдвиженец) — 18,56% голосов, далее следуют Евгений Лебедев (депутат горсовета, ЛДПР) — 9,35%, Наталья Пинус (депутат горсовета, «Российский общенациональный союз») — 8,28%, Данияр Сафиуллин («Родина») — 7,32%. Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов.

— На мой взгляд, голосование шло стабильно, нарастающим итогом. Понятно, что явка невысокая, однако за день проголосовал 245691 избиратель. Наиболее высокая явка была в Центральном, Железнодорожном и Советском районах. Наиболее низкая — в Ленинском, Кировском и Октябрьском, — говорит Краткая. — Когда мы проводили предварительный социологический опрос, количество тех, кто собирался прийти на выборы, было в два раза больше, чем мы получили по результатам. Но возможность не прийти голосовать — это один из выборов. Нет принуждения, как было раньше.

Глава горизбиркома считает, что основной особенностью прошедших выборов мэра Новосибирска стала высокая активность политических партий и избирательных объединений, которые выдвинули 17 из 20 заявившихся кандидатов. Главная борьба велась между 5 кандидатами, и распределившими между собой основной процент голосов. Всего за время кампании в горизбирком поступили 5 жалоб, только в одном случае жалоба подтвердилась: представитель одного из кандидатов пришел на участок в футболке с его изображением. По словам Краткой, нарушителя заставили снять футболку. На «горячий телефон» поступили около 500 обращений, из них 122 — 8 сентября. В основном они касались различных уточняющих моментов процедуры голосования.

Фото выборы

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