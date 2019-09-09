Новосибирцы встретились под мостом

В минувшую субботу с берега Оби убрали 656 мешков мусора. Акция, анонсированная в соцсетях как «экологичный open-air», была организована руководителем экодвижения «Чистый берег» (#Чистыйберег) Ульяной Артамоновой и активистами общественного движения «Зеленая дружина» Сибирской генерирующей компании.

Волонтерами, отвечавшими за культурную программу субботника, выступили художник-граффитист Миша Мак из арт-группы Taknado и Dj AIR Shock, финалист регионального этапа чемпионата мира по диджеингу Red Bull 3style. Миша Мак к концу акции завершил создание арт-объекта «Чистота, порядок, будущее», который теперь можно увидеть на берегу.

Представители «Чистого берега», регулярно организующие «охоту на мусор», отметили, что удалось на треть превысить предыдущий рекорд. Собранное и рассортированное отправили на переработку.

Пока готовился пикник для участников, определили и наградили победителей, сдавших за пару часов максимальное количество мешков. Пообедали уже на чистом берегу.

Движение «Зеленая дружина» организовано при поддержке СГК в 2015 году. Объединение регулярно проводит в городах Сибири акции, направленные на улучшение экологической обстановки и благоустройства.

Фото предоставлено пресс-службой СГК