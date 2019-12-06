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Стать клиентом премиальной программы Orange Premium Club ПСБ теперь можно удаленно

  • 06/12/2019, 12:29
Оформить статус премиального клиента ПСБ (ПАО) теперь можно без посещения офиса банка. С декабря 2019 года пакет услуг Orange Premium Club доставляется клиенту в любой удобный ему день, время и место.

Промсвязьбанк (ПАО)Услуга курьерской доставки предоставляется в 645 населенных пунктах в 26 регионах России. Выездной представитель банка бесплатно доставит клиенту премиальную карту и карту Priority Pass для доступа в бизнес-залы аэропортов.

— Доставка премиальной программы в удобное время и место – это несомненное преимущество для клиентов ПСБ, стремящихся сэкономить свое время. Большинство операций в ПСБ можно совершить без визита в банк, а теперь полностью дистанционно можно стать премиальным клиентом», — отмечает директор департамента по развитию сегмента состоятельных клиентов ПСБ банка Виталий Роговой.

Заполнить заявку для оформления премиальной программы можно на сайте банка в разделе  или по телефону выделенной линии 8 800 333 5242.

Программа Orange Premium Club — это комплексное предложение премиальных банковских продуктов и небанковских услуг для состоятельных клиентов и их семей. Участники программы получают привилегированное обслуживание в офисах с персональным менеджером и через выделенную линию контакт-центра банка. ПСБ также предоставляет комплекс небанковских привилегий для клиента и его семьи: например, доступ в бизнес-залы по всему миру с Priority Pass, защиту в путешествиях с покрытием до 100 тыс. евро, консьерж-сервис.

Программа предоставляется бесплатно при выполнении одного из условий: при поддержании активов от 2 млн руб. или от 1 млн руб. и сумме трат по премиальным картам от 50 000 руб., или при зарплатных зачислениях на карту банка от 200 000 руб. и тратах по премиальным картам от 50 000 руб.

Подробнее о программе https://www.psbank.ru/Personal/OrangeClub

Фото предоставлено пресс-службой банка

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