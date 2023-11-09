Росавиация отменила итоги расследования аварийной посадки Аэробуса в поле под Новосибирском.

Росавиация продолжит исследовать причины аварийной посадки рейса Сочи-Омск. Первые выводы, где говорилось, что экипаж неправильно рассчитал запас топлива, оказались поспешными.

― Официальная причина ― вновь открывшиеся обстоятельства. Для проведения нового расследования назначена уже другая комиссия, с новым председателем и представителями «Аэрофлота», авиашколы компании, «Уральских авиалиний» и Уральского МТУ Росавиации в составе, ― сообщил редакции Infopro54 источник.

В коридорах авиакомпании ходят слухи, что Росавиация отменила свой же отчет о результатах расследования, потому что осталась недовольна качеством работы первой комиссии.

Аэробус по-прежнему стоит в поле Убинского района. По словам главы местной администрации, после наступления холодов и достаточного промерзания почвы, борт взлетит и покинет Новосибирскую область.

Ранее редакция сообщала, что бортпроводники аварийного рейса вернулись к работе.