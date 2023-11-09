«Воспитаем достойных сынов»: вице-спикер Заксобрания НСО предложил создать штурмовые группы из чиновников для СВО

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов вышел с публичным предложением создать штурмовые отряды из чиновников и отправить их в зону специальной военной операции. Такая идея командиру батальона «Вега пришла после скандала с местами для захоронений героев. Ветеран Афганистана, участник СВО Панферов возмущен сложившейся ситуацией на кладбищах Новосибирска.

― На территории Гусинобродского кладбища хоронят военнослужащих на участке, который не обозначен как воинское захоронение и никак не благоустроен. Да, сейчас они спохватились, пообещали стелу в следующем году. А раньше почему об этом нельзя было задуматься? Стыдно! Вот взяли бы скинулись там в администрации по сумме зарплаты за один рабочий день и благоустроили. Проще же сказать, что нет средств на указанные цели. У нас теперь достойно бойцов похоронить – это целая дискуссия. Сказали и забыли, у нас вообще много чего говорят и обещают, а не делают в итоге. Президент постоянно напоминает о том, чтобы чиновники окружали заботой участников СВО и их семьи. Где эта забота, если похоронить нормально нельзя? Шариками махать и флаги вывешивать научились. На этом все, ― рассказал в беседе с журналистом Infopro54 Андрей Панферов.

На днях вице-спикер планирует отправить обращение к Верховному главнокомандующему и изложить свою инициативу.

― Надо собрать отряд из чиновников. «Вегу», конечно, еще необходимо заслужить. Предлагаю, штрафной батальон для штурма. Посидят полгода в окопах, мы их обмундируем, бронежилеты дадим, на штурм отправим. Пусть проникнутся. Потом по-другому будут смотреть на это, решения принимать, когда прочувствуют всю эту боль. Только так воспитаем достойных сынов, с чувством патриотизма, ― рассуждает опытный командир.

Панферов возмущен, что многие чиновники в кабинетах власти вообще не осознают и не понимают важность ситуации. Многие жизненные вопросы для семей участников СВО и их самих застревают в бюрократической системе.

― Возвращаясь к кладбищам, скажу, что на «Южном» у меня три героя похоронены. С орденами, Георгиевским крестом. И вот жена одного из них, хрупкая женщина, полтора метра ростом, попросила чуть-чуть расширить, дать маленький кусочек земли рядом с могилой, чтобы поставить столик и лавочку. Для себя просила и для боевых товарищей. Ей отказали, грубо так, бесчеловечно. Мол, мало земли, обойдешься. Я не понимаю, как о таком вообще можно просить и обсуждать? Они ведь сами должны предложить, сделать так, чтобы хорошо было семье, ― возмущается Панферов.

Вице-спикер считает, что после подобных ситуаций, многим чиновникам будет полезно побывать на передовой.

Ранее редакция писала, что начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин пообещал установить на Гусинобродском кладбище новую стелу Героям.