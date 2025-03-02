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Единороссы назначили уполномоченного для избирательных кампаний в Новосибирске

  • 02/03/2025, 14:30
Единороссы назначили уполномоченного для избирательных кампаний в Новосибирске
Он будет координировать действия регионального отделения, избирательных штабов и кандидатов

Уполномоченным в Новосибирской области назначен сенатор (от Заксобрания Новосибирской области), член Высшего совета ЕР, член президиума Центрального совета сторонников ЕР Александр Карелин. Такое решение накануне принял президиум Генсовета «Единой России». Об этом рассказали в сообщении Telegram-канала партии.

В этом году в Новосибирской области будут избраны новые созывы Законодательного собрания региона и горсовета Новосибирска. Александр Карелин будет координировать действия регионального отделения, избирательных штабов и кандидатов.

Ранее в число уполномоченных от партии на выборах в регионах Сибири входил депутат Госдумы Виктор Игнатов. Но в декабре прошлого года он покинул пост руководителя межрегионального координационного совета ЕР по Сибирскому федеральному округу и президиум Генсовета партии.

Добавим, Александр Карелин родился 19 сентября 1967 года в Новосибирске. В 1981 году начал заниматься классической борьбой в секции Новосибирского электротехнического института под руководством тренера Виктора Михайловича Кузнецова. Стал многократным олимпийским чемпионом, а позже общественным деятелем, Героем России, доктором педагогических наук. В 1999–2020 годах Карелин был депутатом Госдумы РФ, является членом комитета Госдумы по международным делам (с 2007 года), членом Совета Федерации (с 2020) и работает в комитете по энергетике.

Ранее редакция сообщала о том, что бывший мэр Новосибирска назначен первым секретарём обкома КПРФ. Кандидатура Анатолия Локтя была принята единогласно.

Источник фото: пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».

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Рубрики : Политика Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : Сенатор


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