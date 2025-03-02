Метеоролог Кичанова рассказала о предварительном прогнозе на март в Новосибирске

С самого начала 2025 года в Новосибирске установились температурные аномалии, превышающие норму на семь — восемь градусов. В результате первый месяц занял третью строчку в рейтинге «самых теплых» январей в регионе. Февраль также выдался теплым, с большим количеством ясных безветренных дней. Эта тенденция продолжится и в марте. Об этом журналисту infopro54 рассказала начальник отдела прогнозов Западно—Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

— Температуры около или выше климатической нормы будут фиксироваться в Новосибирской области и в марте. Но и осадки ожидаются избыточными. В первые дни весны пройдут несильные снегопады. 5 марта ждем интенсивных осадков. Во второй половине месяца данная тенденция продолжится. Температура будет держаться выше климатической нормы, а осадки будут сильнее умеренных, — рассказала синоптик.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы нашли причину аномально теплой зимы в регионе. В социальных сетях активно обсуждался «чудовищный супервулкан», скрывающийся в глубине недр сибирской земли, который якобы пробуждается. Публикаций о магматическом плюме в Сибири становилось все больше. Авторы-фантасты утверждали, что совсем скоро не только сибиряки, но и весь мир столкнется с глобальной экологической катастрофой.