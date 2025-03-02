Экс-мэр Новосибирска вновь назначен первым секретарём обкома КПРФ

В Новосибирске прошла отчётно-выборная конференция обкома КПРФ. Коммунисты определили новый состав областного комитета партии из 74 человек, а также 52 кандидата в члены обкома и 15 членов Контрольно-ревизионной комиссии. Первым секретарем снова стал Анатолий Локоть. Об этом рассказали на официальном сайте обкома.

— Вторым секретарем вновь избран депутат Госдумы Ренат Сулейманов. Секретарем по работе с депутатской вертикалью — Владимир Карпов, по организационной работе — Алексей Русаков, по агитации и пропаганде — Глеб Черепанов, по выборам — Роман Яковлев, по хозяйственной работе и поддержке СВО — Владимир Сабалевский, — уточнили в КПРФ.

Помимо этого, на конференции подвели итоги работы за четыре года, обозначили задачи на предстоящий период, а также избрали новый состав областного комитета партии.

Сразу после завершения конференции бывший мэр поблагодарил товарищей за оказанное доверие.

— Сегодня в Облпотребсоюзе состоялась XXX отчетно-выборная конференция Новосибирского областного отделения КПРФ. В партийном форуме принял участие первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. Коммунисты подвели итоги работы за четыре года, обозначили задачи на предстоящий период, избрали новый состав областного комитета партии. Товарищи вновь избрали меня первым секретарём обкома. Благодарен им за доверие! — написал Анатолий Локоть в своем телеграм-канале.

Ранее редакция сообщала о том, что справедливороссы начали формировать в Новосибирске команду на выборы 2025 года. Партия планирует получить по пять мандатов в горсовете и региональном парламенте.