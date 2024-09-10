Единороссы получили большинство мандатов на выборах в Новосибирской области

Кандидаты от «Единой России» получили 90% мандатов на выборах в Новосибирской области. Предварительные результаты голосования обнародовал облизбирком.
По предварительным итогам голосования, представители «Единой России» получили 25 мандатов, по одному — кандидаты от КПРФ и ЛДПР, а также один самовыдвиженец.
Напомним, выборы проходили в Новосибирской области с 6 по 8 сентября включительно. Помимо мест в горсовете и региональном Заксобрании, прошли 26 избирательных кампаний муниципального уровня. Голосование состоялось в Баганском, Барабинском, Каргатском, Искитимском, Колыванском, Купинском, Краснозерском и Северном районах, где кандидаты боролись за вакантные места в местных советах депутатов.
По данным облизбиркома, на третьем избирательном округе на довыборах в Заксобрание Новосибирской области на избирательных участках проголосовали 12621 человек, на дому — 2846, 465 бюллетеней оказали недействительны (явка составила 30%).
В выборах принимали участие шесть кандидатов от политических партий. По предварительным данным, победу одержал Сергей Смирнов («Единая Россия»). За него проголосовали 9509 пришедших на выборы. На втором месте Сергей Зарембо (КПРФ) — 3189, на третьем — Ольга Зуева (ЛДПР) — 773.
В борьбе за мандат депутата горсовета принимали участие 8 кандидатов.Большинство голосов получил Ерлан Байжанов. Он набрал 35,38% голосов, за него проголосовали 1396 жителей Советского района. На втором месте Елизавета Лидер — 29,95% (1182 голосов). На третьем Андрей Сивенок — 12,29% (485 голосов).
Ранее редакция сообщала, что на выборах в горсовет Новосибирска могут вернуть смешанную систему.
Фото Infopro54, автор- Ростислав Нетисов
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