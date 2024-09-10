У дальневосточных леопардов в зоопарке Новосибирска родился малыш

25 июля в Новосибирском зоопарке у молодой пары дальневосточных леопардов Хиллари и Дава родился детёныш. Самка скрывала его от посторонних глаз первые недели жизни. Когда котенку исполнился месяц, его осмотрели ветеринары и определили пол: это девочка.
Самка Хиллари родилась в Новосибирском зоопарке, а самец Дава — в Московском.
Их малыш — единственный детёныш дальневосточного леопарда, который появился на свет в зоопарках Европы и России в 2024 году.
Самка очень хорошо заботится о малышке, но всё ещё старается спрятать ее, если чувствует беспокойство. Она уже начала приучать котенка к взрослой пище.
Ранее редакция сообщала о том, что целующихся бинтуронгов засняли в зоопарке Новосибирска.
Источник фото: Новосибирский зоопарк / Автор — В. Габов
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