У дальневосточных леопардов в зоопарке Новосибирска родился малыш

25 июля в Новосибирском зоопарке у молодой пары дальневосточных леопардов Хиллари и Дава родился детёныш. Самка скрывала его от посторонних глаз первые недели жизни. Когда котенку исполнился месяц, его осмотрели ветеринары и определили пол: это девочка.

Самка Хиллари родилась в Новосибирском зоопарке, а самец Дава — в Московском.

Их малыш — единственный детёныш дальневосточного леопарда, который появился на свет в зоопарках Европы и России в 2024 году.

Самка очень хорошо заботится о малышке, но всё ещё старается спрятать ее, если чувствует беспокойство. Она уже начала приучать котенка к взрослой пище.

Ранее редакция сообщала о том, что целующихся бинтуронгов засняли в зоопарке Новосибирска.