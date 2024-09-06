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На выборах в горсовет Новосибирска могут вернуть смешанную систему

  • 06/09/2024, 11:45
На выборах в горсовет Новосибирска могут вернуть смешанную систему
Возможность проведения новой реформы выборов и очередной перенарезки округов обсуждают в «политических» кулуарах Новосибирской области.

Новосибирский политолог, редактор «Центра деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов прокомментировал перспективы возвращения смешанной системы на выборах в Совет депутатов Новосибирска в 2025 году и вероятность очередной реформы. С разрешения автора редакция Infopro54 публикует материал:

Андрей Кузнецов, политолог, редактор «Центра деловой жизни» (ЦДЖ) — ЦДЖ не удалось добиться авторизации идеолога этих изменений. Большинство стейкхолдеров против новой реформы. Но может вмешаться Москва. Именно по настоянию столичных функционеров «Единой России» перед выборами 2015 года в новосибирском горсовете одобрили переход на смешанную систему. До того здесь работали только депутаты-одномандатники в количестве 40.

Презентовать новый сценарий в Новосибирск приезжал секретарь Генсовета ЕР Сергей Неверов. Чтобы не слишком сильно ломать расклад, смешивание провели в соотношении 40 на 10. Действовавшие на тот момент одномандатники сохранили округа, к ним добавили десяток списочников. В итоге на выборах КПРФ чуть было не обошла ЕР. Единороссы вырвали чуть более полпроцента. А в предварительных результатах звучала победа коммунистов на выборах в горсовет крупнейшего муниципалитета страны.

Конечно же, с учётом округов единороссы сформировали подавляющее большинство. Но психологически почти идентичный результат партийных брендов звучал некомфортно. К выборам 2020 года администраторы ЕР решили откатить назад, отменив выборы по спискам. Тут уже коммунисты выступили решительно против, угрожая скандалами и судами. Впрочем, их голосов в горсовете было слишком мало, чтобы повлиять на решение, активно поддержанное новым секретарём Генсовета ЕР Андреем Турчаком.

Численность горсовета решили сохранить, поэтому из 40 одномандатных округов сделали 50. Тем самым сократив среднее число избирателей на округе, что упростило сбор подписей и регистрацию самовыдвиженцев. Во многом благодаря этому решению в горсовет прошли независимые депутаты от «Коалиции Новосибирск-2020»* ( *В сентябре 2024 признана Министерством юстиции РФ иностранным агентом. – Ред.) .

За год до выборов-2025 в коридорах и курилках администраций заговорили о возможности возвращения смешанной системы. Технически это вполне реализуемо, горсовет регулярно правит собственный регламент и устав города. А зачем? При увеличении численного состава у партийных администраторов появится возможность «продать билеты» кандидатам-бизнесменам, категорически не желающим развлекать избирателей в кампаниях по округам. При сохранении нынешней численности и выделении квоты для списочников придётся перенарезать округа в сторону увеличения. Это может выбить почву из-под многих действующих депутатов, вынуждая соперничать друг с другом и тратить избыточные ресурсы из-за прибавления необработанных территорий.

Когда в Новосибирске речь заходит о сложных политических манипуляциях, сразу вспоминают Виктора Игнатова, депутата Государственной думы и руководителя Сибирского межрегионального координационного совета ЕР. Именно Игнатов вместе с Турчаком продвигали 5 лет назад отмену смешанной системы выборов, которая привела к тотальной перенарезке округов. Нет ли у политика желания повторить неразбериху с перенарезкой, только уже в сторону увеличения? Игнатов сообщил ЦДЖ, что сейчас ему не до Новосибирска, поскольку он занимается губернаторскими выборами Турчака в республике Алтай и не знает, кто с кем обсуждает списки. Асанцев (Дмитрий Асанцев, председатель горсовета Новосибирска. – Ред.) сообщил ЦДЖ, что не слышал о концепции возвращения смешанной системы.

Тем не менее, факт брожения таких идей автору ЦДЖ подтвердили несколько депутатов от разных партий в горсовете и в Законодательном собрании, а также высокопоставленные чиновники мэрии и правительства. При этом не удалось найти ни одного источника, высказавшегося в пользу новой реформы. Все стейкхолдеры, как один, сходятся во мнении, что в возвращении смешанной системы нет ни целесообразности, ни необходимости. Это выглядело бы как иллюстрация известного неприличного анекдота про пилотов, попавших со стюардессой на необитаемый остров (кому интересно — посмотрите в сети). Но как мы уже сказали выше, в 2015 и 2020 годах система менялась под воздействием федерального фактора. Полностью исключать его новое проявление сейчас вряд ли кто решится.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области стартовало трехдневное голосование.

Базовое фото Infopro54, автор: Евгения Серегина, фото эксперта предоставлено Андреем Кузнецовым.

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : смешанная система выборов Выборы в горсовет Новосибирска


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