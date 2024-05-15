Единовременная выплата участникам СВО достигла 400 тысяч рублей в Новосибирской области

С 1 января 2023 года размер единовременной выплаты участникам специальной военной операции (СВО) из Новосибирской области увеличился до 400 тысяч рублей.

Как сообщили в правительстве региона, такая сумма положена тем, кто заключил контракт с Вооружёнными силами Российской Федерации минимум на один год.

Из бюджета региона выплачивается единовременная выплата в размере 205 тысяч рублей, а ещё 195 тысяч рублей — из федерального бюджета при заключении контракта.

Ежемесячно участники СВО получают от 210 тысяч рублей. Также возможны дополнительные выплаты.

Ранее редакция сообщала о том, что бойцы новосибирской «Веги» захватили немецкий Leopard в зоне СВО.