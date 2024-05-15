«Одна из задач — скорейшее закрытие полигона»: Максим Кудрявцев прокомментировал пожар на свалке за Хилокским рынком

Как отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, на месте пожара на Левобережном полигоне бытовых отходов работают специалисты МЧС и МУП «САХ». Задействованы пожарная и специализированная техника. Лаборатория контролирует уровень загрязнения воздуха.
— Распространение пожара уже остановлено, очаг будет ликвидирован, — отметил мэр. — Одна из задач — скорейшее закрытие и рекультивация этого полигона.
В МУП «Спецавтохозяйство» сегодня утром сообщили, что площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. В пресс-службе регоператора пояснили, что открытое пламя локализовано, ведется борьба с задымлением: завоз грунта, его засыпка на очаги возгорания, пролив водой.
В работах по ликвидации задымления было задействовано 30 сотрудников МУП «САХ». В ночь с 14 на 15 мая в тушении полигона «Левобережный» было задействовано: 2 бульдозера, 2 КАМАЗа, экскаватор, пожарная машина самого полигона и 2 пожарные машины МЧС. В данный момент на полигоне работает: 4 бульдозера (еще один планируется вывести на работу в 11 часов), 2 экскаватора, фронтальный погрузчик, пожарная машина полигона и 2 пожарные машины МЧС, поливочные машины и самосвалы.
До устранения возгорания поток отходов перенаправлен на «Гусинобродский» полигон.
Возгорания мусора на Левобережном мусорном полигоне периодически возникают и левый берег Новосибирска. а также близлежащие к свалке населенные пункты за городом, затягивает удушливым дымом. Полигон давно работает на пределе возможностей, но его консервация и рекультивация невозможна до строительства нового мусорного полигона.
Фото из телеграм-канала мэра Новосибирска, автор: пресс-служба МУП «САХ».
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