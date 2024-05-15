«Нельзя допустить роста ксенофобии»: МВД России готовит миграционную реформу

Выступая в Совете Федерации 14 мая, кандидат на пост главы МВД Владимир Колокольцев упомянул недавнюю успешную операцию ведомства по задержанию межрегиональной группы кибермошенников.

Он заявил, что готовится миграционная реформа, которая усилит контроль за пребыванием мигрантов в России.

— Однако при ее проведении нельзя допустить роста ксенофобии, необходимо не вдаваться в крайности — доля совершенных иностранцами преступлений составляет всего 4% от общего массива. Но напряженность в обществе, вызванная ими, настолько высока, что мы обязаны реагировать даже на единичные случаи, — подчеркнул Колокольцев.

Он также отметил, что повышенное внимание к иностранным гражданам связано с терактом в «Крокус Сити». Однако в стремлении упорядочить их пребывание на территории РФ и осуществлять более жесткий над ними контроль не должно впадать в другую крайность и необоснованного применения мер воздействия к иностранцам.

— Именно этого от нас дожидаются стратегические противники, которые спят и видят, как раскачать внутреннюю ситуацию между различными слоями населения и потом потирать руки и с улыбкой наблюдать, что произошло, — подчеркнул Владимир Колокольцев.

Ранее редакция сообщала о том, что на детской площадке в Хилокском микрорайоне Новосибирска дети мигрантов напали с отверткой на 7-летнего русского мальчика. Ребенку чудом удалось вырваться и спасти свою жизнь. Мать мальчика несколько раз вызвать полицию, чтобы разобраться в произошедшем, однако, правоохранители так и не приехали. Инцидент с детьми взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.