Объединение диспетчерских ускорило работу скорой помощи в Новосибирске

Единая диспетчерская скорой помощи упрощает работу медикам Новосибирской области.

В настоящее время единый диспетчерский центр помогает «скорой» работать с вызовами в Новосибирске и четырёх районах области: Новосибирском, Мошковском, Колыванском и Коченевском.

Медики заявляют, что теперь появилась возможность направлять на вызов любую ближайшую машину и это повысило эффективность их работы.

Так, например, раньше вызов жителя Коченевского района мог принять только оператор этой ЦРБ. Сейчас этот вызов, если коченевская линия занята, уходит в Краснообск, Новосибирск, в город Обь, Кольцово, Колывань или Мошково. Принятый вызов сразу увидит оператор в Коченево. И отправит бригаду.

— Благодаря тому, что мы объединили диспетчерские, нас время доезда в экстренной форме сократилось, — рассказывает Лада Шалыгина, замминистра здравоохранения Новосибирской области.

Следующий этап развития скорой помощи, по словам Шалыгиной, это создание межрайонных центров в регионе. Третьим и заключительным этапом станет объединение диспетчерской службы «скорой» всей области.

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