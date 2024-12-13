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Близнец погибшего бойца СВО пытался забрать наследство у вдовы в Новосибирске

  • 13/12/2024, 15:15
Автор: Артем Рязанов
Близнец погибшего бойца СВО пытался забрать наследство вдовы в Новосибирске
Он посчитал недостойным поведение женщины на похоронах

Октябрьский районный суд поставил точку в споре о наследстве, который возник после гибели участника СВО. Брат-близнец погибшего попытался через суд лишить вдову прав на имущество.

Житель Новосибирска хотел, чтобы суд признал жену брата недостойным наследником. Он объяснил это тем, что вдова вела себя недостойно на похоронах своего супруга, а вступая с ним в брак,  не стремилась создать семью, а лишь хотела улучшить своё материальное положение.

Однако Фемида не встала на сторону близнеца.

— Суд в удовлетворении исковых требований отказал, так как брак фиктивным не был признан. Также не было установлено предусмотренных Гражданским кодексом РФ действий, дающих основания для признания поведения ответчика недостойным по отношению к наследодателю, — говорится в сообщении суда.

Напомним, что несколько месяцев назад отец погибшего на СВО бойца вспомнил о сыне, только когда узнал, что может получить большие выплаты. Военный погиб в апреле 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что семьям погибших участников СВО выплатят ещё 100 тысяч в Новосибирской области. В регионе для участников Спецоперации действует около 40 различных мер поддержки.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : суд погиб наследство боец СВО


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