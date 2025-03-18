Эдуард Таран уходит с поста президента новосибирской областной федерации футбола

На заседании президиума Новосибирской областной федерации футбола 17 февраля были представлены изменения в руководстве организации. Исполнительный директор федерации, Артём Роговский, объявил о предстоящем внеочередном голосовании за президента. По его словам, действующий президент, Эдуард Таран, глава «РАТМ Холдинга», принял решение не участвовать в выборах на новый срок.

Итоги заседания были опубликованы в официальной группе федерации футбола Новосибирской области. Там же можно найти протокол мероприятия. Согласно этому документу, внеочередная отчетно-выборная конференция состоится 14 мая. Кандидаты на пост президента могут подать свои документы с 31 марта по 14 апреля включительно.

Во время заседания член президиума Алексей Толоконский предложил Артему Роговскому выдвинуть свою кандидатуру на пост президента федерации. Роговский поблагодарил за оказанное доверие и отметил, что примет окончательное решение, основываясь на мнении представителей футбольной общественности.

Напомним, в ноябре 2015 года Артем Роговский занял должность пресс-секретаря мэра Новосибирска Анатолия Локтя. В 2019 он получил должность заместителя главы Первомайского района Новосибирска. В 2023 году был назначен на пост исполнительного директора Новосибирской областной федерации футбола.

Ранее редакция сообщала о том, что назначен новый руководитель «Спецавтохозяйства» в Новосибирске.