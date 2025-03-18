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Уже 17 машин-подснежников эвакуировали с улиц и дворов Новосибирска в 2025 году

  • 18/03/2025, 10:30
Автор: Артем Рязанов
Уже 17 машин-подснежников эвакуировали с улиц и дворов Новосибирска в 2025 году
За весь прошлый год вывезены 32 машины

Брошенные на улицах автомобили раздражают местных жителей и водителей, так как занимают места на стоянках во дворах. В соцсетях можно увидеть много жалоб горожан на такие машины. Их разбивают вандалы, растаскивая ликвидные запчасти, а вокруг остовов формируются свалки. В мэрии Новосибирска в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили, что в городе систематизируется работа по вывозу брошенной техники. В 2024 и 2025 годах были подписаны договоры с подрядными организациями на оказание услуг по перемещению бесхозяйных транспортных средств на территории Новосибирска.

В 2024 году на специализированную стоянку на улице Полякова было перемещено 32 автомобиля. Владельцы еще нескольких десятков машин забрали их после уведомления об эвакуации.

— В ходе проведенных мероприятий по реализации постановления, были установлены 28 фактов отсутствия указанной категории транспортных средств, когда собственниками было исполнено требование о перемещении автомобиля с общественной парковки либо приведении автомобиля в надлежащее состояние и три факта, когда при начале эвакуации к представителю подрядчика обращались собственники транспортных средств, в связи с чем эвакуация транспортных средств, имеющих признаки бесхозяйного, стала не возможной, — сообщили Infopro54 в мэрии.

В 2025 году работа с брошенной техникой в Новосибирске активизировалась. На 12 марта на стоянку перемещено уже 17 транспортных средств, которые были признаны бесхозяйными. Также было зафиксировано 22 случая отсутствия данных транспортных средств после уведомления владельцев.

В ответ на запрос Infopro54 в мэрии пояснили, что если собственник не обратится за своим транспортным средством в течение трёх месяцев с момента его перемещения на стоянку, то департамент дорожно-благоустроительного комплекса совместно с департаментом строительства и архитектуры подготовят необходимые материалы и направят их в администрацию района, где обнаружена брошенная техника.

От имени мэрии администрация обращается в суд с требованием признать право муниципальной собственности города Новосибирска на транспортное средство и находящееся при нём имущество как бесхозяйное, в соответствии с законодательством.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили отменить эвакуацию автомобилей за забытые документы. Это позволит избежать ненужных расходов и проблем для водителей.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилова

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : эвакуация автомобиль


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