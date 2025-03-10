Назначен новый руководитель «Спецавтохозяйства» в Новосибирске

Должность генерального директора АО «Спецавтохозяйство» получил Александр Мартынов. Он приступит к своим обязанностям 11 марта 2025 года.
Мартынов, родился в 1985 году, имеет высшее юридическое образование. Свою карьеру начал в уголовно-исполнительной системе, а с 2016 года занимал руководящие должности на государственной службе. Его последним местом работы была должность генерального директора ООО «Чистая страна».
Напомним, 18 февраля стало известно о задержании генерального директора компании «САХ» Александра Южакова. По данным правоохранительных органов, его подозревают в получении взятки. В тот же день обязанности руководителя «САХ» были временно переданы главному бухгалтеру организации. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.
В июле 2024 года Южаков занял должность руководителя «Спецавтохозяйства». С ноября 2019 года по июль 2024 года он был директором по экономике и финансам в ГК «Первый строительный фонд». Ранее занимал руководящие должности в различных компаниях, включая ОАО «Ростелеком».
Предыдущий директор «Спецавтохозяйства» Андрей Зыков также находится в СИЗО.
ООО «Чистая страна» (ранее «Гласс Рециклинг») осуществляло сбор стеклобоя в интересах ООО «Сибирское стекло». По данным сервиса Контур Фокус, учредителем компании компании является Эдуард Таран, собственник РАТМ Холдинга.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске опять провалились торги на вывоз мусора. На шесть из семи лотов никто не откликнулся.
Источник фото: Freepik / Автор — diana.grytsku
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