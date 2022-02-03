Эффект от повышений ключевой ставки в 2021 году скоро почувствуем

По прогнозу Банка России, к концу 2022 г. годовая инфляция снизится. Мегарегулятор считает, что именно при низкой инфляции люди и бизнес могут спокойно планировать свое финансовое будущее, пишет nsk.dk.ru со ссылкой на пресс-службу Сибирского ГУ Банка России.

— В ответ на ускорение инфляции Банк России начал повышать ключевую ставку еще в марте 2021 г. Всего в прошлом году было семь повышений, в результате ставка выросла в два раза — с 4,25% до 8,5%. И максимальный эффект от этих решений прошлого года мы увидим уже скоро, в текущем году, — комментирует первый заместитель начальника Сибирского главного управления Банка России Марина Асаралиева. — Дело в том, что решения Банка России действуют с лагом. После повышения ключевой ставки сначала подстраиваются ставки по вкладам и кредитам. Выросшие ставки делают привлекательнее вклады, а удорожание кредитов охлаждает спрос. Все это в результате влияет на инфляцию.

По ее словам, в Сибири средние ставки по вкладам на срок больше года выросли с 4,1% в марте до 7,4% в декабре, по розничным кредитам — с 10,6% в марте до 11,2% в декабре 2021 года.