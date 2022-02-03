Областной бюджет перечислил «Горводоканалу» Новосибирска 600 млн рублей

— В этом году мы из бюджета области были вынуждены выделить деньги — около 600 млн рублей — на компенсацию выпадающих доходов МУП «Горводоканал» из-за того, что в свое время сдерживали рост тарифа и устанавливали его экономически необоснованным, — сообщил на сессии регионального парламента губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Эту информацию позже подтвердил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он пояснил, что решение о выделении средств в 2022 году призвано компенсировать разницу между себестоимостью кубометра воды и реально существующим тарифом.

— Эта разница существует давно. Я не берусь назвать, за сколько лет накопились выпадающие доходы. Но 600 млн рублей призваны компенсировать не все выпадающие доходы, а разницу в 2022 году, — уточнил Анатолий Локоть.

Он подчеркнул, что правительство региона впервые приняло такое решение, и оно очень важно для муниципального предприятия, так как позволяет решить серьезную финансовую проблему МУПа.

— «Горводоканал» — муниципальное предприятие, на мой взгляд, лучшее в стране по качеству воды и водоотведению, по эффективности работы. Аварии бывают, но это происходит везде, — говорит мэр. — Компенсация выпадающих доходов необходима, чтобы эффективно работал и дальше не разбегался коллектив. Подчеркну, проблема выпадающих доходов на 2022 год решена не за счет тарифа и граждан, а за счет бюджета.

— На сегодняшний день износ сетей водоснабжения и водоотведения в Новосибирске составляет около 70%. При тарифе в 4% через 10 лет он вырастет до 94%. Чтобы предприятие осуществляло задачи по модернизации и развитию инфраструктуры, необходимо, чтобы тариф вырос по водоснабжению до 21,66 рубля за кубометр, по стокам — до 21,12 рубля за кубометр. Тогда износ через 10 лет все равно вырастет — до 72%, но ситуация в хозяйстве будет контролируема, — заявлял, выступая перед депутатами, Юрий Похил.

Напомним, в ноябре 2016 года директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил на сессии горсовета Новосибирска предложил поднять тариф на воду на 38% по водоснабжению и 67% по водоотведению (при базовом росте тарифа на 4%), отмечая, что только в такой ситуации можно будет говорить об инвестиционном развитии сетевого хозяйства.

Он предупреждал, что ежегодно предприятию необходимы минимум 744 млн рублей на инвестиционную программу. Чтобы кардинально переломить ситуацию — в 2 раза больше.

— Если мы не примем экономически обоснованный тариф, то предприятие уже в 2017 году получит 700 млн убытка, так как цены на электроэнергию, материалы, оборудование постоянно растут, и мы уже просто не вписываемся в бюджеты. Это повлияет на безопасность и качество работы городских сетей. Кроме того, по экономике мы просто не сможем осваивать новые микрорайоны, — говорил Похил.

Тарифный регулятор скорректировал запрос «Горводоканала» в меньшую сторону — до 19,8 и 15,2 рубля за кубометр соответственно.

По данным Seldon.Basis , выручка МУП «Горводоканал» в 2020 году составила 5,3 млрд рублей, в 2019-м — 5,3 млрд, в 2018-м — 5,1 млрд, 2017-м — 4,8 млрд, в 2016-м — 4,7 млрд (в 2014-м — 4,6 млрд). Чистая прибыль компании в 2020 году — 81 млн рублей, в 2019-м — 44,6 млн рублей, в 2018-м — 85,6 млн рублей, в 2017-м — 14,9 млн рублей, в 2016-м — 145,6 млн рублей (в 2014-м — 430,3 млн рублей). Тарифы на воду и водоотведение все эти годы повышались на 4-5,15%. В 2021 году ценообразование тарифов в МУП «Горводоканал» планировала проверить прокуратура области.

В марте 2021 года в МУП «Горводоканал» сообщали о том, что на предприятии прорабатывается программа повышения экологической эффективности предприятия, которая предусматривает техническое перевооружение существующих очистных сооружений с изменением технологии водоочистки. Полное техперевооружение МУП «Горводоканал» планируется провести за 9 лет. По предварительным «прикидкам», весь комплекс необходимых работ на тот момент оценивался в 7-9 млрд рублей.

На 2022 год департамент по тарифам Новосибирской области утвердил тариф на холодную воду для МУП «Горводоканал» с 1 января — 20,25 рубля за кубометр, с 1 июля — 21,4 рубля за кубометр, на водоотведение — 15,77 и 16,58 рубля за кубометр соответственно.

По информации МУП «Горводоканал», предприятие принимает сточные воды Новосибирска, Оби, Бердска и поселков, прилегающих к областному центру. Протяженность обслуживаемых сетей составляет 1,6 тысячи км, количество насосных станций — 87, потребление электроэнергии — 100,5 млн кВт*час/год. 52 из 80 насосных станций переведены на автоматизированное управление. В 2018 году в рамках программы модернизации 2 насоса заменены на новые с сохранением производительности, но менее энергоемкие (с мощностью двигателя 1 тысяча кВт). Общая производительность очистных сооружений — 600 тысяч кубометров в сутки, фактически в настоящее время поступают до 500 кубометров в сутки.

В 2005-2010 годах Юрий Похил избирался депутатом горсовета Новосибирска. Сейчас является депутатом регионального парламента Новосибирской области от «Единой России».