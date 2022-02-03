Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить обоснованность роста стоимости ПЦР-тестов, сообщил ГЛАС.РУ, со ссылкой на РИА «Новости». Решение проверить адекватность роста цен было принято после неоднократных жалоб россиян на то, что стоимость тестов в аптеках сильно подскочила. Теперь прокуроры проверят, почему лабораторные тесты вдруг начали дорожать.

Проверки произведут как на услуги ПЦР-тестирования в медицинских учреждениях, так и на товары в аптеках. Прокуроры выяснят, с чем связаны наценки на тесты. По выявленным нарушениям будут приняты «исчерпывающие меры прокурорского реагирования». Как отмечает ГЛАС.РУ, средняя цена ПЦР-теста на наличие коронавируса в российских лабораториях составляет 1,5-2 тысячи рублей, а тесты в аптеках для самостоятельного тестирования стоят около 2 тысяч рублей.

В Новосибирской области при самостоятельном заборе цена на ПЦР тесты варьируется от 1100 до 1600 рублей. Эти цены держатся достаточно давно. В аптеках города цена варьируется от 830 до 1000 рублей за тест.

По данным оперативного штаба Новосибирской области, за последние сутки в регионе выявлено 1 347 новых случаев COVID-19, в том числе 307 у детей. 379 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались четырнадцать пациентов. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 673 человека. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 937 пациентов, в том числе 200 детей. В отделениях реанимации находятся 253 человека. На ИВЛ — 34 пациента. Всего в Новосибирской области сделано 3 628 788 тестов на коронавирус.