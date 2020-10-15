Зарубежным специалистам не станут повышать стоимость патента

Комитет регионального заксобрания по соцполитике намерен вынести на октябрьскую сессию проект постановления о том, чтобы сохранить для иностранных специалистов, работающих в области, прежний уровень коэффициента-регулятора, что позволит не увеличивать стоимость патента.

— Это рабочая сила, это дополнительные рабочие места, которые мы создаем и на которые пытаемся привлечь квалифицированные кадры, — комментирует председатель комитета Игорь Гришунин. — У нас есть перечень специалистов, в которых мы нуждаемся. Мы заинтересованы, чтобы квалифицированные кадры приезжали в регион и оставались у нас. Сохранение коэффициента позволит нам сохранить стабильность, имеющуюся в Новосибирской области.

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— В связи с экономической ситуацией из-за новой коронавирусной инфекции, необходимо сохранение численности иностранных работников на уровне, необходимом для комплектования рабочих мест, — говорит Ярослав Фролов. — По данному закону предлагается сохранить размер регионального коэффициента на уровне 2020 года — 1,98. С учетом прогнозного значения федерального коэффициента стоимость патента в 2021 году составит 4,4 тысячи рублей (+172 рубля).

Особый акцент в Новосибирской области намерены сделать, в частности, на медицинской отрасли.

— Сейчас будем разговаривать с проректором мединститута, с министром здравоохранения, — поясняет Игорь Гришунин. — Нам нужны специалисты в здравоохранении. Мы сегодня развиваем лечение онкозаболеваний, развиваем ядерную медицину.

По словам председателя комитета, в привлечение медработников из-за рубежа готовы вкладываться и частные компании. Так потенциальная компания-инвестор заявила о намерении частично оплачивать обучение будущим медикам-ядерщикам в размере 15 тысяч рублей в месяц.

В качестве одной из самых приоритетных отраслей, заинтересованных в привлечении зарубежных специалистов, в заксобрании называют и строительную отрасль

— Этих людей назвать неквалифицированными нельзя, потому что сейчас строительство ведется с достаточно высокими нормативами, стандартами, требованиями, мерами безопасности, — говорит председатель комитета. — Сейчас пока границы закрыты. Но патенты есть, граждане их оплачивали.

За 8 месяцев текущего года в Новосибирской области выданы 16,1 тысячи патентов на общую сумму более 435 млн рублей. В прошлом году за этот же период бюджет получил более 700 млн рублей.

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