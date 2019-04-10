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Эффективный способ продвинуть свою рекламу

  • 10/04/2019, 16:19
Согласно проведённым учёными исследованиям светодиодный экран для рекламы показывает максимальную пользу в отношении привлечения внимания людей.

Эффективный способ продвинуть свою рекламуДостигается такой результат за счёт рефлекторной остановки внимания на элементах движения в ходе визуального контакта. Таким образом удаётся донести потенциальной аудитории всю необходимую информацию о предлагаемом товаре или услуге.

Области использования

Благодаря своей эффективности LED — экран становится востребованным на самого разного рода объектах:

  • крупные спортивные площадки (например, стадионы или ледовые арены). Это позволяет предоставлять зрителям все нужную, актуальную информацию о проводимом мероприятии;
  • передвижные, открытые сцены или помосты. Использование светодиодных модулей в этом случае позволяет вести на экран ретрансляцию текущих событий;
  • городские площади или парки культурного отдыха. Основное назначение – предоставление круглосуточного доступа к социально важной информации или к экстренным сообщениям;
  • магистральные участки дорожного движения. Таким образом лучше всего можно подать коммерческую рекламу.

Каким требованиям соответствует?

Естественно, что LED — экран должен строго соответствовать ряду важных, технических требований таких как:

  • оптимальный угол отображения. Он должен позволять чётко видеть передаваемую картинку с большого числа удалённых точек;
  • хороший уровень яркости. Даже плохие погодные условия не должны сильно препятствовать рассмотрению контента на экране (например, туман, смог или снег);
  • широкие границы «температурного коридора». Это позволяет исключить отказ работы оборудования в любое время года;
  • возможность работы устройства от сети со стандартным напряжением (220 Вольт);
  • реализованная высокая степень защиты от влияния внешних факторов (пыль, влага). Маркируется индексом IP.

Достоинства

Особый акцент необходимо сделать на объективных преимуществах использования LED — экранов. Именно на них, в первую очередь, обращает внимание потенциальный клиент. Вот основные из них:

  • стабильное получение высоких доходов от предоставляемого рекламного времени;
  • максимально быстрая окупаемость оборудования. Если грамотно выбрать место установки, то на это потребуется не более 3-6 месяцев;
  • простота управления и настроек. Для этого достаточно иметь начальные навыки пользователя ПК;
  • продолжительный, эксплуатационный ресурс. В зависимости от приобретаемой модели и условий использования он может оставлять 10-15 лет без необходимости замены;
  • неприхотливость технического обслуживания.

Главное же в использование LED экранов – это получение больших, денежных дивидендов и создание привлекательно имиджа вашей компании. Хотите добиться таких отличных результатов? Если да – обращайтесь за помощью в компанию Future-Vision.

Фото: с сайта компании

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