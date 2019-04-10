В 2018 году выявлено более 100 нарушений нецелевого использования земельного участка

В 2018 году управлением Росреестра по Новосибирской области выявлено 110 нарушений по фактам использования земельных участков не по целевому назначению, 77 из них допущено гражданами, 33 – юридическими лицами, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается. что самой распространенной формой принимаемых к нарушителям мер является штраф, размеры которого определены в статье 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По выявленным Управлением Росреестра по Новосибирской области фактам нецелевого использования земельных участков в 2018 году взыскано 832 тыс. рублей.

Административные дела за указанное правонарушение могут возбуждаться по инициативе органов прокуратуры, а также органов и должностных лиц, осуществляющих государственный земельный надзор.

Фото: Don Barrett