На что жалуются новосибирские предприниматели?

Уровень доверия предпринимателей к власти, правоохранительным органам, СМИ в 2018 году в России упал в два раза. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Новосибирской городской торгово-промышленной палаты Юрий Бернадский. Он отметил, что несмотря на указания президента РФ не кошмарить бизнес и изменять форму преследования бизнеса с уголовных на административные дела, количество уголовных дело выросло на 3%. На 5% увеличилось количество компаний-банкротов. Более 25% организаций убыточны.

— В целом мы видим, что среда продолжает давить на предпринимателей и уже привела к тому, что 9 из 10 действующих предпринимателей готовы избавиться от своих активов в связи с повышением предпринимательских рисков, — констатировал Бернадский. — Все меры господдержки малого и среднего бизнеса, которые сегодня есть в России, могут охватить едва ли 1% предпринимателей, в Новосибирской области — 0,1%. Именно поэтому меры поддержки сейчас меняются на создание инфраструктуры, чтобы охватить большее количество представителей бизнеса через региональные программы, в том числе через нацпроекты.

Президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий Сергей Карпекин считает, что институты поддержки не работают, прежде всего потому, что предприниматели не хотят ими пользоваться. Во-первых, у них нет желания раскрывать свой бизнес перед государством. Во-вторых, опасаются прессинга в случае невыполнения заявленных в проекте показателей. В целом, по словам эксперта, бизнес-климат в Новосибирской области можно оценить, как средненький.

— В городе есть предприятия, на которых в год проходит по 10 проверок. Есть те компании, кто используют административный ресурс, что приводит к формированию на рынке недобросовестной конкуренции. Например, все знают, что 60% молочной продукции фальсифицировано, но она продается по цене качественной — и никто не решает эту проблему. То же самое с цементом — около 20% сырья на рынке — суррогат, — привел пример Карпекин.

При этом эксперт отметил, что бизнес-сообщества и власти области ведут работу по корректировке ситуации: чтобы в регионе начал действовать инвестиционный налоговый вычет, прорабатывается снижение ставок по УСН, совершенствование областного законодательства и т.д.

Сопредседатель Новосибирского областного отделения объединения предпринимателей «Опора России» Наталья Безрученкова также считает, что сейчас крайне важно провести реформу контрольно-надзорной деятельности, а также более серьезно подходить к формированию законов, по которым работает бизнес.

— Если они станут прозрачными, то предприниматели будут заинтересованы вкладываться в бизнес. Пока мы видим, что интерес молодежи к созданию собственного дела падает. Действующие законы для этого не всегда комфорты. Крайне сложно подстроиться под все требования, когда с федерального уровня каждый день прилетают новые законодательные инициативы, усложняющие ведение бизнеса, — говорит она.

Безрученкова напомнила, что предприниматели уже три года ждут принятия нового федерального закона о торговле, и все это время нестационарные объекты находятся в подвешенном состоянии. В 60 регионах РФ уже принято решение о снижении УСН, а в Новосибирской области вопрос не решается. Бизнес-сообщества предлагают властям предоставить право на его снижение хотя бы инновационным и социально ориентированным предприятиям, а также тем, кто обеспечивает рост бизнеса и увеличивает перечисление налогов в бюджет. В очередной раз предприниматели посетовали на проблемы, связанные с 115-ФЗ, когда банки и Росфинмониторинг блокируют счета без объяснения причин. Законодательно эта ситуация до сих пор не урегулирована.

— У нас в регионе максимальная нагрузка по транспортному налогу — 85 рублей за л.с. для транспортных компаний. Но перевозчики имеют филиалы во многих городах страны и могут оценивать условия в разных регионах, а значит, выбирать наиболее благоприятные, — говорит он. — Нам бы, конечно, хотелось, чтобы транспортные компании как минимум Сибирского федерального округа перебазировались и открывали свои филиалы в Новосибирске, увеличивали поступления в бюджет региона, но наши предложения по корректировке транспортного налога не слышат.

Президент «Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков» (СААП) Вячеслав Трунаев вновь актуализировал проблему, связанную с введением автоматических пунктов весового контроля. Ассоциации перевозчиков уже не один год предупреждают, что их неграмотная установка приведет к разорению транспортных компаний. Конкретных решений на федеральном уровне до сих пор не предложено. Кроме того, он вновь напомнил, что компании отрасли много лет настаивают на отмене транспортного налога, дублирующего акцизы на топливо, а также платежи по системе «Платон».

Сергей Карпекин добавил, что в Новосибирской области один из самых высоких в стране земельных налогов, что также сказывается на привлекательности региона в качестве места дислокации и ведения бизнеса.

Впрочем, по словам Трунаева, часть инициатив отраслевым союзам все-таки удается пролоббировать. В этом году в Новосибирской области, впервые в России, было принято решение о создании транспортного коридора на период весеннего ограничения движения большегрузного транспорта. В 2017-2018 годах перевозчики настаивали на отмене налога на движимое имущество, что также нашло отражение в федеральных решениях.

Президент «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» (СТЭЛС) Сергей Максимов также считает, что нужно кардинально снижать контрольно-надзорную нагрузку на транспортную отрасль и одновременно с этим разрабатывать механизм защиты добросовестных участников рынка.

— Сегодня на рынке перевозок и экспедиторских услуг немало нелегальных игроков, которые осуществляют свою деятельность без официальной регистрации, выплаты налогов, которые ломают цены и выдавливают с рынка добросовестных предпринимателей, — говорит он.

По мнению депутата регионального парламента Валентина Сичкарева, бизнесу от власти чаще всего нужна господдержка не в виде финансовых ресурсов, а в форме сопровождения. Оно необходимо, чтобы ускорить прохождение проекта по всем инстанциям для решения административных вопросов и получения необходимых разрешений.

Сергей Максимов подтвердил важность сопровождения бизнес-проектов кураторами от власти. Он отметил, что при подготовке проекта логистического парка «Восточный» СТЭЛС работал совместно с минэкономразвития и ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».

— После выхода закона о масштабных инвестиционных проектах мы год занимались тем, чтобы получить этот статус. Даже при поддержке министерства и АИР. Нам пришлось пройти много административных барьеров. Тем, кто пойдет следом, будет легче, так как база уже сформирована, — пояснил он.

— За то время, когда я вступил в должность, ко мне поступило 8 обращений. Уже очевидно, что некоторые из них носят системный характер и требуют скрупулезной работы, — заявил омбудсмена.

Уполномоченный по правам предпринимателей Новосибирской области Николай Мамулат сообщил, что в год к уполномоченному по правам предпринимателей поступает 300-350 обращений.

К системным проблемам он отнес мошенническую схему, когда со счета предпринимателя списываются деньги с использованием службы судебных приставов — как долги по зарплате. Недавно по такой схеме новосибирская компания потеряла более 10 млн рублей.

Еще одна системная проблема, по словам омбудсмена, формируется на рынке ОСАГО. Как пояснил владелец СТО Яков Гуляев, сейчас владельцы автотранспортных средств, которые страховая направляет на ремонт по натуральному возмещению убытка, сразу предупреждают, что недовольны суммой страхового возмещения и будут судиться со страховщиком.

— Фактически это означает, что клиент предъявит иск страховщику. Компания произведет выплаты, а потом выставит иск нам. Это заведомо мошенническая схема, —заявил он.

Николай Мамулат отметил, что в результате реформы ОСАГО законодатели защитили страховщиков, а крайними в ситуации оказались владельцы автомастерских. Этот вопрос передан на изучение экспертного сообщества с точки зрения законодательства.

Сергей Карпекин, говоря о перспективах развития МСП, отметил, что четким трендом является повышение налоговой дисциплины предпринимателей. Он пояснил, что за 2 месяца 2019 года УФНС собрала на 20% больше налогов, чем за аналогичный период 2018-го, и этот показатель стабильно растет уже несколько лет.

— Химичить с налогами становится все сложнее, а учитывая степень автоматизации налоговых органов, скоро это будет практически невозможно. Предприниматели должны будут либо работать в легальном поле, либо уходить с рынка, — поясняет эксперт.

Он также отметил, что в налоговой расширяется практика досудебной работы с бизнесом, когда предпринимателям предъявляют спрятанные от налогообложения суммы и предлагают доплатить налоги государству в добровольном порядке.

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