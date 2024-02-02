Часть импортных яиц отправилась не в торговые сети, а на переработку

Импортные яйца попали на переработку, так как такая продукция нередко используется на производстве для изготовления кондитерских товаров, сообщили газете «Известия» в Руспродсоюзе.

По словам зампреда правления Руспродсоюза Дмитрия Леонова, продовольственная безопасность от этого не улучшается, а отрасль не становится инвестиционно привлекательной. Между тем, эксперт уточнил, что цены на яйцо из других стран нисколько не ниже даже при нулевой пошлине.

Стабильность цен на рынке яиц вернулась после заключения долгосрочных контрактов птицефабрик с крупными розничными сетями, пояснил Дмитрий Леонов.

По сведениям Руспродсоюза, на сегодняшний день на рынке очевидное снижение цен на продукцию, это говорит о том, что активно идет процесс стабилизации.

Напомним, что цены на яйца резко увеличились в конце минувшего года. В результате в целом за год цена на них поднялась на 46,18%.

Тогда председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что подобная ситуация сложилась из-за высокого спроса.

Ранее редакция сообщала, что снижение цен на яйца заметили в Минсельхозе Новосибирской области.